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民進黨苗栗縣海線艱困選區 擬徵召竹南鎮前鎮長康世明

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
民進黨針對苗栗縣海線艱困選區，策略小組今天下午會中討論，擬提名徵召竹南鎮前鎮長康世明參選。圖／翻攝康世明臉書
民進黨針對苗栗縣海線艱困選區，策略小組今天下午會中討論，擬提名徵召竹南鎮前鎮長康世明參選。圖／翻攝康世明臉書

民進黨佈局艱困選區立委提名，2024大選提名策略小組今天下午再度開會，會中建議徵召竹南鎮前鎮長康世明參選苗栗縣第一選區（海線）；對此，康世明手機雖未接通，暫不清楚其意向，但康兄、前立委康世儒則表示，樂觀其成且全力支持。

據了解，下屆苗栗縣立委選舉第一選區，藍營方面，現任立委陳超明因涉貪案，難以獲得國民黨的提名，因此國民黨擬採用禮讓不提名的方式，繼續支持陳超明參選連任；至於民進黨方面，地方盛傳過多位可能的人選，但遲未明朗。

另外，去年底角逐縣長失利的時代力量前縣議員宋國鼎，在眾多支持者相挺參選下，日前也曾表達「就我個人來說，當然不排除這個可能，但也不是一定非我不可。」

康世儒透露說，針對參選立委，兄弟倆早有共識，其弟也坦言「只要黨有需要，他會站出來全力以赴」。他說，對比海線目前浮上檯面的某立委，兩人對比，形象相差太多了，相信選民心中自有一把尺；而且他在海線經營多年底蘊，加上民進黨舉全黨之力，分進合擊下，勝選可期。

民進黨苗栗縣黨部主委李貴富表示，康世明一直都是縣黨部討論名單內人選之一，也當面徵詢過其意見，康也表達同意黨中央徵召意願，他尚未接獲黨中央消息證實，且確切名單還是要等中執會最後正式提名為準。

民進黨 苗栗縣

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