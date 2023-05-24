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民進黨9千億淨零轉型 馬文君質疑：浪費公帑只為這事

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君質疑民進黨政府投入9000億元淨零轉型，只是為了選舉綁樁。圖／立委馬文君提供
立委馬文君質疑民進黨政府投入9000億元淨零轉型，只是為了選舉綁樁。圖／立委馬文君提供

明年總統立委選舉，民進黨政府宣布2030年前花費9000億元預算，投入淨零轉型工作。立委馬文君今天表示「又來了，這就是前瞻計畫的翻版」，民進黨完全一模一樣的方式，講白了就是畫大餅跟綁樁。

馬文君說，照理來說，編預算的邏輯應該是，先想計畫要怎麼執行，縝密地規劃好所有細節後，再來計算預計要花費的金額是多少。

但民進黨政府不這麼想，他們都是先告訴國人，預計要投入多少錢達到什麼目標，若在野黨不支持這項計畫，就會被說成是在扯後腿、阻礙進步的絆腳石，如同情緒勒索。

馬文君表示，蔡英文總統在2021年就宣示2050淨零轉型的目標要達成，但蔡英文喊2025要達成非核家園的目標，最重要的一項是綠能占比要達到20%。然而，經濟部長王美花早在去年6月就坦言，綠能20%的目標預計2026年10月才會達成，換言之，非核家園早已預告跳票。

民進黨為了補上綠能的缺口，這幾年燃氣、燃煤這兩項火力發電只能開好開滿，讓中部居民成了人體空氣清淨機，掏空國庫又犧牲國人的健康。馬文君質疑，民進黨政府又說要投入9000億元預算，達到淨零轉型的目標，明顯就是為了明年大選綁樁畫大餅，最怕是浪費納稅人公帑，又賠上國人健康。

馬文君 民進黨 蔡英文

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