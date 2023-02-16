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政院拍板疫後就學貸款補助 賴品妤：一次性治標不治本

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委賴品妤。記者蘇健忠／攝影
民進黨立委賴品妤。記者蘇健忠／攝影

行政院會今天通過疫後就學貸款補助方案，預計針對符合條件的弱勢學生、育兒者等協助其償還1年本息，民進黨立委賴品妤表示，她肯定此項措施，但是一次性補助終究治標不治本，行政院要持續完善社福政策。

行政院會今天通過「疫後就學貸款補助方案」，教育部長潘文忠說明，未來將協助經濟負擔重的「在學中已申請就學貸款的弱勢學生」及「畢業後符合撫育孩童或平均月收入未達4萬元等資格的貸款人」償還1年本息。

賴品妤透過新聞稿說明，她在去年11月就要求教育部，面對升息帶來的學貸衝擊，應該研議相關協助措施，更在今年1月召開2次記者會，呼籲應就「共享經濟【共享經濟】共享經濟（Sharing economy）是一種交互提供、運用人力與各種資源的社會經濟運作方式，包括不同個人與組織對商品和服務的創造、生產、分配、交易及消費的分享，常見形式有共享交通工具、共享空間、技能交換等。在共享經濟體系下，人們可將所擁有的資源有償租借給他人，使閒置人力或資源能更有效被利用，並使資源整體利用效率變得更高。全球著名的共享經濟模範生如Uber和Airbnb，這兩家共享型企業也是近年發展最快、討論最多的獨角獸公司。」案提出弱勢群體的學貸免息、補助措施，對於行政院兌現部分要求，自己要給予基本肯定。

賴品妤強調，學貸政策的目的是為了促使經濟弱勢的學生能無後顧之憂地就學，然而這幾年就業市場緊縮、不斷升息，「還不起」而非「不願還」的學貸已經成為許多畢業生的窘境，歷年來有約8萬人遭強制執行。

賴品妤指出，現行的緩繳機制，必須平均月收入低於4萬元者才能申請，可是有許多薪水剛好高於4萬、在大台北地區生活的年輕朋友，面對高租金、物價甚至是養家活口的壓力，在學貸本金及利息也非常辛苦，所以對於這次教育部的方案，她認為還是有些許不足。

賴品妤認為，此次方案針對畢業後貸款者的協助資格，其中一項訂在平均月薪低於4萬者，她認為還是無法全部照顧到未有弱勢資格，但是實際上弱勢的群體。

賴品妤呼籲，一次性補助終究只是「救急」，還是應該要根本地重新檢討現行的社會福利與扶助政策，並且藉此機會盤整學貸緩繳等機制，讓學貸回歸到當初「照顧經濟弱勢」的設立初衷，實踐世代正義、教育賦權。

學貸 賴品妤 共享經濟

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