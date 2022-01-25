快訊

我讀故我在 過去一年我們讀了什麼？

Omicron導致南韓確診激增！25日新增8571例破紀錄

春節煮長年菜南北有差 南部不吃芥菜、連根一口吃

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發文分享，中部和北部人長年菜吃芥菜湯，但她發現，台南、高雄、屏東人的長年菜是帶根的菠菜，而且要一口吃掉。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
網友發文分享，中部和北部人長年菜吃芥菜湯，但她發現，台南、高雄、屏東人的長年菜是帶根的菠菜，而且要一口吃掉。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

過年將近，許多人都在為年夜飯做準備，而長年菜可說是過年必吃的其中一道菜，近日就有網友發文分享，南部的長年菜是帶根菠菜，而且要「連根一口吃」，讓她驚呼「帶根的菠菜土味很重耶」。

知名部落客「新潟越後老姫」在臉書上分享，中部和北部人長年菜是吃芥菜湯，他們家的年夜飯會水煮一整隻雞，再用雞高湯煮芥菜，也就是他們說的長年菜。她發現，台南、高雄、屏東人的長年菜是帶根的菠菜，而且要一口吃掉。

網友留言回覆「有小棵的菠菜，大概15cm左右」、「過年吃的帶根菠菜是小小顆的啦，燙過更瘦小了，也不會有土味喔」、「波菜不是你想的那麼大顆啊！我們都挑小顆的，差不多10公分大小的啦！沾醬油很好吃！而且還是雞湯燙熟！」

也有網友分享經歷「芥菜雞好吃，而且要挑比較小株的芥菜，先用熱水燙過去苦味，想到就滴口水。我也是認識住台南和高雄的朋友才知道她們的長年菜是菠菜，而且要一口吞，我朋友說她們家都去市場挑小株的，才不會噎到。」

其餘網友也說「我住高雄真的從小過年就有帶根菠菜，但我老公住嘉義從沒吃過這樣」、「我住彰化，我家的長年菜也是菠菜哦」、「我們家（北部）是冬天菜園有收成，就煮芥菜雞湯來吃，要挑嫩的芥菜下去熬口感才好，太老的芥菜像在吃草，只喝湯。」、「菠菜軟軟的很容易整根咬不斷、吃不完呀。我出生長大都在台北，但小時候過年回台南鄉下開始這樣吃菠菜長年菜到現在。」

春節 年夜飯 年菜

延伸閱讀

吃麥當勞早餐超盤？ 內行曝「2大優勢」喊：世界級的

古早味配菜沒落？網友指「這1罐」家庭必備：萬用

婆婆指定媳婦煮12道年菜「不能用買的」 她崩潰：根本吃不完

佛跳牆什麼料最沒用？網一面倒指「2食材」：毀了整鍋

相關新聞

春節煮長年菜南北有差 南部不吃芥菜、連根一口吃

過年將近，許多人都在為年夜飯做準備，而長年菜可說是過年必吃的其中一道菜，近日就有網友發文分享，南部的長年菜是帶根菠菜，而且要「連根一口吃」，讓她驚呼「帶根的菠菜土味很重耶」。

「虎」你新氣象！剩一個月除舊佈新 必做「補破」這件事

再過一個月就是台灣的農曆新年，除了換上喜氣洋洋的新衣服，想要在虎年開運，也不要忘記幫家裡除舊佈新！

野柳神明淨港 元宵節如期登場

新北市北海岸年度宗教慶典「野柳神明淨港文化祭」2月15日元宵節將如期登場，萬里區長粘雪琴昨表示，希望藉神明淨港「水裡來火...

抓緊防疫 中彰投拚元宵不熄燈

新冠肺炎疫情升溫，打亂了中彰投精心規畫的春節及元宵節期間活動，彰化縣鹿港文衡聖帝新春賜福踩街、頂番踩街鬧元宵均叫停；至於...

家樂福福袋抽台積股票 線上10分鐘完售、初一還有機會

家樂福今年福袋讓民眾有機會成為護國神山股東，果然吸引不少人氣，家樂福今（24）日上午11點開放線上預購，10分鐘的時間，...

悠遊付串連台北九大市場五大商圈 攻辦年貨商機

歲末年終，家家戶戶都有辦年貨的需求，悠遊付幫您串連台北市九大市場、五大商圈，超過600家攤商及店家，推出聯合行銷年貨大街...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。