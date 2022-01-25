春節煮長年菜南北有差 南部不吃芥菜、連根一口吃

過年將近，許多人都在為年夜飯做準備，而長年菜可說是過年必吃的其中一道菜，近日就有網友發文分享，南部的長年菜是帶根菠菜，而且要「連根一口吃」，讓她驚呼「帶根的菠菜土味很重耶」。

知名部落客「新潟越後老姫」在臉書上分享，中部和北部人長年菜是吃芥菜湯，他們家的年夜飯會水煮一整隻雞，再用雞高湯煮芥菜，也就是他們說的長年菜。她發現，台南、高雄、屏東人的長年菜是帶根的菠菜，而且要一口吃掉。

網友留言回覆「有小棵的菠菜，大概15cm左右」、「過年吃的帶根菠菜是小小顆的啦，燙過更瘦小了，也不會有土味喔」、「波菜不是你想的那麼大顆啊！我們都挑小顆的，差不多10公分大小的啦！沾醬油很好吃！而且還是雞湯燙熟！」

也有網友分享經歷「芥菜雞好吃，而且要挑比較小株的芥菜，先用熱水燙過去苦味，想到就滴口水。我也是認識住台南和高雄的朋友才知道她們的長年菜是菠菜，而且要一口吞，我朋友說她們家都去市場挑小株的，才不會噎到。」

其餘網友也說「我住高雄真的從小過年就有帶根菠菜，但我老公住嘉義從沒吃過這樣」、「我住彰化，我家的長年菜也是菠菜哦」、「我們家（北部）是冬天菜園有收成，就煮芥菜雞湯來吃，要挑嫩的芥菜下去熬口感才好，太老的芥菜像在吃草，只喝湯。」、「菠菜軟軟的很容易整根咬不斷、吃不完呀。我出生長大都在台北，但小時候過年回台南鄉下開始這樣吃菠菜長年菜到現在。」