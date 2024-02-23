台積電來到7字頭！台南Josh急問「這次該跑嗎」 網喊：等你開示

台股今（23）日早盤一度飆上萬九，台積電（2330）開盤價則為701元，上漲9元。對此，YouTuber「台南Josh」在臉書發文詢問「上次沒跑，這次該跑嗎」，引發網友討論。

台南Josh在2022年7月時，因看到台積電股價持續下跌到453元，透露自己持有3張平均640元以上的台積電股票，當時發文稱「只要刪掉股票APP、不看新聞，我就不會想起來我有3張平均640元以上的台積電」。他表示，如果跟別人做一樣的事情怎麼會成功？「沒加買就不錯了，當然是持續抱著」，他也自嘲「突然知道我當時是怎麼被套的」。

而今年7月時，台積電漲到600多元，他仍持續抱著，近日台積電股價來到7字頭，他才「浮出水面」，發文拋問「上次沒跑，這次該跑嗎？在線等！人生怎麼有這麼多該跑還是不跑的選擇？」

由於台南Josh過去看好或稱讚過的球員、球隊，往往會表現不如預期，常被網友戲稱是「反指標」，又因他的影片開場白為「嗨嗨！我是Josh」，因此後續也出現「嗨掉」的流行用語。

此次貼文一出後，網友紛紛調侃「眾人都在等待你的決定」、「我們也是在線等」、「在跑不跑這塊，您是權威，我們都準備好上下車了」、「快點開示！」、「你的決定影響眾人決定」、「這次跑了可能會一路漲到破千XD」、「證交所：下週一等Josh決定了之後，再決定開盤時間」、「我們跟著跑你的反邊，就對了」。

不過也有網友表示「有些時候，即使腳麻了一樣要跑」、「還不跑？你是否忘記當時的恐懼了」、「其實不缺錢就抱，不過現在跑又賺到股價也賺到股息」、「上次都沒跑了，這次跑什麼」。