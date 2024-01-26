金管會「收益準金分配四原則」引眾怒！網憂：將打擊新上市ETF

金管會日前公布「收益準金分配四原則」，包括ETF實際配息率不應超過參考配息率、啟動收益平準金需同時符合兩要件、平準金使用設上限、訂收益分配優先順序。PTT網友討論，金管會出手「修正投資人的投資觀念」，有網友不滿表示，此舉將打擊新上市的ETF，痛批「金管會不應該干涉市場選擇，一堆資本10億內的亂炒股不管，管這個？」

金管會11日指出，關於ETF自收益平準金分配收益的使用原則，證期局已在112年11月函請投信投顧公會轉知投信業者，主要有五大重點，其中對於外界最關心的收益平準金使用上限，金管會已在原則中明訂，ETF於收益分配時使用收益平準金的占比，不應高於帳列的收益平準金占所有可分配收益的比例。

一名網友在PTT發文表示，金管會管制平準金使用規範，現有許多ETF的平準金比例超過五成，甚至有些標的超過八成以上，他好奇「這樣算是金管出手要來修正投資人的投資觀念嗎？」

該網友說，高股息導正至投資市值型/指數型的ETF 0050 006208 00692 00935才是比較正向的市場發展，請問大家對於這次金管會這些準則規範有什麼看法？有機會讓大家把重點著重在總報酬高的指數、市值型ETF？」

其他人則留言「打擊新上市的高股息etf吧，老牌的又沒啥差」、「高股息人踩人開始，抓最後一個」、「上市未滿一年的就看剩下的怎麼分配」、「金管會不應該干涉市場選擇，現在ETF也並沒有濫發資本利得，反而大多數是有計畫的分期發出來」、「一堆文盲整天妖化平準金，金管會就是被煩到受不了，選擇向他們投降而已」。

還有人留言「大概是一窩蜂股民只買ETF，韭菜變少所以干涉」、「韭菜不想當韭菜想小小的賺也不行嗎？非得趕盡殺絕」、「怎麼看都很像政府怕人民太有錢？」、「一定是沒得賺的個股主力去抗議，高股息etf 幫你投資，賺利差，發給你高股息這樣有錯？」、「高股息取消平準機制比較合理吧？資本利得應該歸屬先買的人，後買者共享相同的配息怎麼看就怪怪的」。