他買0050+正二+006028憂太集中 網笑多慮！籲買VT更分散

投資有風險，不宜將所有投資都集中同一標的，才能降低所面臨的風險。一名網友投資25張0050、12張正二、21張006208，他擔心投資標的太過集中，分散性不足。其他人解釋，0050成分已有多家公司，基本已經達成分散風險目的，另不少人建議買VT（Vanguard 全世界股票ETF），「想要分散就買VT」。

一名網友在PTT發文表示，他目前投資25張0050、12張正二、21張006208，其中台股都集中在台灣50，他有點不安，擔心投資分散性不足，想要進行調整，但找不到合適標的。

該網友表示，他每月有8萬元可存股投資，他好奇「還要繼續擴大台灣50部位嗎？或者適時轉換標的？我有部分資金在美國券商，投ETF，商品選擇夠多，分散配置沒啥困難，但台股ETF我頭痛，各位有好建議嗎？」

其他人則留言「就都投國際股市不要再買台股不就好了」、「都買ETF了還分散不足」、「如果你相信台灣經濟一直噴就沒差」、「都50還不安那就歐印美股啊」、「一半定期正2，一半擇時正2」、「買台灣加權正二不是買全台灣股票了嗎？還太集中？」、「買0051阿，可以大幅降低台積電在你持股的占比我就是有買0051，才沒錯過去年AI、航運股的漲幅」、「想要分散買VT。沒有比VT更分散的了」。

還有人留言「分成台灣50檔還太集中，不會VT嗎？你再買其他ETF還不是一樣集中曝險台灣」、「國外的話可以考慮 VT S&P500、QQQ」、「覺得只買單一國家太集中 可以買其他國家的指數ETF」、「0050+0051或是006203」、「我建議全部換成正二，0050不夠分散」、「0050分批買就好」、「已經給你拆50檔了你還嫌不夠分散，那你乾脆3000多家上市櫃公司都買一張最分散」。