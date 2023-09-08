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小韭菜憂「長榮（2603）第三季EPS不到15元」 網：就算上20能填息嗎？

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小韭菜憂「長榮（2603）第三季EPS不到15元」 網：就算上20能填息嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論長榮海運股價。圖／長榮海運提供
網友討論長榮海運股價。圖／長榮海運提供

今年的貨櫃輪旺季還是不夠旺，SCFI貨櫃運價指數連續兩周下跌，投資人好奇「長榮海運第三季每股盈餘（EPS）會有15元嗎？」網友則認為不容易達標，「除非他的現金運用很好」。

國內海運物流業者分析，雖然本周四大主要航線都是走跌，然而遠東-北美線運表現較強勁，只要能維持在每40呎櫃遠東-美西2000美元，遠東-美東3000美元水平，對於國內的海運業者來說都是好消息，以目前的運價變化分析，貨櫃輪的長榮海運（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）及台驊（2636）等第3季的營收有望比前兩季好。

一名網友PTT發文詢問「長榮今年的eps能有15元嗎？小韭菜賠了不少，想聽聽大家的看法」。

其他人則留言「機會蠻高的，有處分收益加上廉價購買利益」、「賺20也上不去啊，多少人在等填息」、「是沒有其他股票能玩了？」、「問就是：反向加碼，綿延不絕」、「有人玩除權息就套了」、「有是有，但不是本業，你說呢？」、「有耐心可以進，他體質很好，但大賺應該是陽明倒那天，要等很久，3、5年吧」。

還有人留言「稅前31，稅後22，差不多，但股價會不會反應，配息要配多少就難說，只能說價值嚴重低估，但要等到反應的那天，不知道要多久」、「賠不少就是不要碰」、「今年20沒屁用啊，明年剩多少？」、「15很拼吧，除非他的現金運用很好，現在根本變成投資公司了」。

長榮 韭菜 PTT EPS

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