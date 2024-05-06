新聞眼／學界業界政次 能否面對國會挑戰？

新內閣新任政次、副主委 製表／陳熙文 賴政府內閣政務次長人事案由前立委、學界、業界組成，看似符合「跨黨派、跨領域」條件，但在國會三黨不過半現狀下，未來四年政治主戰場都在立法院，正副首長是否具互補性並能有效達成社會溝通，考驗內閣團隊能否順利上手或快速潰散。

民進黨公布政次名單，前立委張廖萬堅、林靜儀分別出任教育部與衛福部次長，若加上日前傳出、還未公布的前立委黃世杰接任法務部次長，將成為史上第一次同時有三人從敗選立委轉政次，也被在野黨譏為「敗選者聯盟」。

林靜儀過去敢說敢罵、勇於替民進黨辯護到底，曾惹出不少爭議。二○二○年她擔任蔡英文競選團隊發言人時，接受外媒訪問主張「支持統一就是叛國」；疫情出現破口時，她曾嗆「一輩子當魯蛇，怪爸爸當年沒帶套嗎？」讓她成為這次在野黨批評內閣名單的主要箭靶。

政務次長具備政策規畫、社會溝通、對國會負責等重要任務，民代出身的政次雖相對較具溝通能力、較熟悉國會運作，但若政治性格太強，容易造成反效果。林靜儀接任衛福部政次，轉換角色後身段能否調整，攸關準總統賴清德重視的「健康台灣」政見能否落實。

另一值得觀察的是，賴清德從選前就主張跨黨派、跨領域的「民主大聯盟」，不願意用政治或民進黨派系色彩太過鮮明人選，新內閣首長有不少是來自賴清德過去成立讀書會、吸納產學界的人才。但學者從政最常面臨的是理論與實務落差，如何和文官體系、朝野立委交手，更是身為「弱勢政府」的新內閣未來四年最大考驗。若首長已經來自學界或業界，次長缺乏對國會、政府、跨單位協調經驗，將會拉長磨合期。尤其，民進黨已執政八年，新內閣沒有蜜月期，在野立委早已磨刀霍霍。

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