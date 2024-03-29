寶林死者家屬喊告醫院…醫嘆「台灣是很急的社會」 網憂燒光前線熱忱

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聯合新聞網／ 綜合報導
寶林茶室食物中毒案造成2死，死者身上驗出米酵菌酸。 記者林俊良／攝影
寶林茶室食物中毒案造成2死，死者身上驗出米酵菌酸。 記者林俊良／攝影

北市寶林茶室食物中毒案造成2死悲劇，其中一名39歲的呂姓死者，其妻子因為對先生送醫急救過程有疑慮，認為新北市聯醫三重院區及北市馬偕醫院在醫療程序上有疏失，才導致先生喪命，現已一併究責提告。新北聯醫對呂姓死者妻子的提告回應表示，會尊重家屬權益，相關病例與影像都已提供給台北市政府與檢警單位，全力配合調查。

醫師姜冠宇昨(28）日在臉書中提及此事，表示自己「覺得心碎」，他認為台灣是一個「很急的社會」，像這回這樣的罕見中毒致死案件，目前都還沒有人無明確答案，在一團迷霧之中，死者家屬最先想到的竟是先提告究責醫療單位。姜醫師認為，其實這樣做只會引起更多的醫療防衛，並造成醫護和死者家屬之間的兩敗俱傷，最後只會離真相更遙遠。

39歲呂姓死者妻子對先生送醫急救過程有所疑慮，認為新北市聯醫三重院區、北市馬偕醫院醫療程序有疏失，才導致先生喪命，將一併究責提告。記者陳正興／攝影
39歲呂姓死者妻子對先生送醫急救過程有所疑慮，認為新北市聯醫三重院區、北市馬偕醫院醫療程序有疏失，才導致先生喪命，將一併究責提告。記者陳正興／攝影

該文至截稿為止，已有1600人按讚或其他符號表情，很多人看完紛紛哀嘆：「竟然不是怪餐廳而是怪醫院」、「社工師後換醫護人員背鍋，下一個是誰呢？」、「家屬不是出事把鍋甩給無辜的醫護，這樣急診關一關好了」、「家屬難過可以理解，按照常理應該先告餐廳跟百貨公司吧？這樣欺負醫療人員算什麼啊？」。

還有網友建議死者家屬難過之外，也該認清目前像這樣的中毒事件「台灣沒有病例，這個疑似食物中毒的兇手沒有解藥，連檢測劑都要一週後才能抵台，真的不要傷害醫療前線，何其無辜？」，並認為若是為此提告了醫護人員，「還在線的醫護人員都已經疲於奔命在支撐整個醫療環境，這下這種人又一把火燒光醫者救人的熱忱」。

姜冠宇 寶林茶室 醫護人員 食物中毒

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