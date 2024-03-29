冷眼集／不問食安先問政治 瘦肉精翻版

寶林茶室粿條殺人事件對廣大外食族造成極大驚恐，當國人期盼真相調查結果，衛福部次長王必勝和綠委又急著將砲火對準台北市政府，政治攻防意圖明顯，彷彿翻回台中市檢出台糖豬肉瘦肉精的那一頁，不問食安先問政治的態度真的大可不必。

寶林茶室食物中毒事件風暴擴大，政府責任是盡快查個水落石出，還受害者公道也安民心；怎料昨天衛福部次長王必勝對媒體發言及院會說法出現兩個地方通報中央的時間版本，有意無意檢討台北市通報太慢、警覺性低，配合綠委「慢Ｎ拍」論調，先檢討北市府有錯。

解決民生問題不該分藍綠，尤其像這次疑似食物中毒事件，當民心連三餐都會驚恐不安的時刻，最不需要的就是政治口水。猶記得二○一六年台南大地震時，時任行政院長的張善政率團隊全力投入救災，協助當時的台南市長賴清德分擔救災壓力，賴曾在臉書感謝張善政，肯定他為災區挹注中央資源。張善政當時說，中央一定和台南市合作救災，「我跟賴市長可以說是難兄難弟」，一番話鼓舞人心。

中央、地方攜手為人民解決問題就是正辦，但以食安議題來說，中央對藍營縣市長普遍不以合作態度面對問題，今年二月，中市府檢出台糖肉品有瘦肉精「西布特羅」，中央一路打台中是實驗室汙染；當蘇丹紅問題鬧得不可收拾，原本宣稱食安五環做得好棒棒的中央，最終只好認錯改口「系統出了問題」。

中央老是選擇先鬥爭、不合作，台灣有廣大外食人口，在百貨公司美食街吃碗炒粿條竟丟命，不僅讓外食族人心惶惶，食安把關更是丟國家的臉，正如民進黨立委林淑芬質詢所言，政府對新型態食物中毒危機意識薄弱，才是衛福部當前該補的大漏洞。