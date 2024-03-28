寶林茶室食物中毒已釀2死 4人病危搶救中

「寶林茶室」信義Ａ13店疑似食物中毒事件擴大，昨天再添一人死亡，仍有四人在加護病房搶救，一人在普通病房；檢方今天將剖驗兩名死者釐清死因。由於死者均自述食用過餐廳的粿條或河粉，新北市衛生局昨會同食藥署人員稽查供應商，要求業者在案情尚未釐清前，先自主下架回收並暫停販售。

檢驗最快兩周內出爐

衛福部統計，截至昨晚已有十二人到該餐廳用餐後身體不適，造成兩人死亡；昨天死亡的楊姓男子急救七天，期間緊急洗腎、施打強心針、使用葉克膜，但仍不幸死於多重器官衰竭，病情與首例死亡個案幾乎一樣。衛福部表示，這屬於重大食物中毒事件，檢驗報告最快兩周內出爐。

台北市長蔣萬安已勒令轄內的寶林分店一律停業，市府法務局聯繫寶林負責人黎仿軒今派員說明。據了解，蔣萬安接獲衛生局轉報此不尋常食物中毒案例後，第一時間與市警局長張榮興通電話，要求刑警大隊調查除食物中毒外，是否有其他人為因素。

北檢帶回負責人釐清

台北地檢署昨凌晨一時許指揮北市警方會同衛生單位前往餐廳，查扣食材貨單與監視器等證物，並帶回負責人黎仿軒等四人釐清餐點供應流程及食材使用狀況，全案先依食品安全衛生管理法分他字案調查，但檢方也發現該公司財務不健全，會進一步調查。

衛福部、台北市衛生局及新光醫院昨天都說明死亡個案。六十六歲楊姓男子本月十九日前往寶林茶室信義Ａ13店用餐，吃了炒粿條、河粉等餐品，十二小時內發病，曾到診所就診；廿一日凌晨四時許，全身盜汗送新光醫院搶救，短時間惡化成肝衰竭、敗血性休克，普遍呈現肝指數破萬、血液偏酸，昨天上午十一點三十五分死於多重器官衰竭。

台北市衛生局長陳彥元說，該案例是非典型的食物中毒案例，症狀是疲倦、惡心、嘔吐，顯然是非常罕見的細菌性毒素。他說，醫院對病人進行常見造成食品中毒的細菌及病毒培養，包含沙門氏菌、痢疾桿菌、困難梭狀桿菌等，但目前結果都是陰性，衛生局會持續追蹤檢體檢驗狀況。

另外，衛福部食藥署現場勘驗後，已採集六大高風險食材，包括分切及未處理的高麗菜、大包裝及分裝的豆芽菜、粿條、鴻喜菇、香蘭葉及醬油，帶回檢驗是否含其餘罕見致病物質。

被要求暫停出貨的新北粄條供應商表示，產品主要販售給三家中盤商，中盤商再賣給四家餐飲場所，其中有二家是寶林茶室，未聽聞其他餐廳反映粄條異常。

中毒者吃粿條或河粉

衛福部昨晚六時舉行跨部會專家會議。衛福部次長王必勝說，根據疫調，中毒個案集中於三月十九日至廿二日到寶林茶室用餐，都有食用粿條或河粉，這兩種食材以同樣原料製成，與會專家認為共通點是粿條和河粉，「中毒原因最可能還是從食物本身來」，但也不能排除其他可能。

專家也認為極有可能是外界推測「米酵菌酸」肇禍，食藥署、台大、北榮已訂購檢驗米酵菌酸需要標準品，預計下周展開檢驗，呼籲民眾有症狀者應通報。