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寶林負評多 曾欠60萬貨款

聯合報／ 記者陳睿中江佩君／台北報導
寶林茶室爆發嚴重食物中毒事件，北市府勒令所有分店停業，饒河創始店鐵門深鎖。記者林俊良／攝影
寶林茶室爆發嚴重食物中毒事件，北市府勒令所有分店停業，饒河創始店鐵門深鎖。記者林俊良／攝影

寶林茶室事件風暴擴大，因相關單位尚未釐清致死原因，品牌及通路尚未有具體說法。寶林茶室北市所有分店已遭市府勒令停業，其中出事的信義Ａ13店因租約到期，將在三月底撤櫃，在微風台北車站的據點正進行改裝工程而未對外營業，但微風已啟動備案。

寶林茶室原在改裝中的據點，為避免民眾觀感不佳，有可能被替換掉，但品牌官網仍顯示「東區店準備中」。根據品牌官網，寶林餐飲二○二○年於饒河夜市創立，馬來西亞華裔的創辦人黎仿軒原從事旅遊業，因疫情轉戰餐飲，以炒粿條起家，先開設「寶林咖啡館饒河店」，後又於台中開設第二間分店。店內原販售咖哩雞、海南雞、炒粿條等馬來料理，因創辦人為素食者，轉型為素食馬來料理餐廳，獲蔬食族青睞後，擴大版圖。

此次發生疑似食物中毒事件的寶林茶室是人氣店家，但Google評論曾出現多筆消費爭議。有顧客提及，點的是酥炸雞腿，第一口覺得滿好吃的，但下一秒立刻嚇到，裡面有根拔不出來的黑頭髮，水杯也是讓人嚇到的抹布味；也有消費者指出，砂鍋臭豆腐有像是腐敗的酸味，吃一口就不敢再吃。諸多食安負評成了寶林的黑歷史之一。

寶林餐飲去年曾傳出積欠蔬菜供應商兩個多月、近六十萬元貨款，業者坦言因營運不佳才拖欠款項，但這件事已經解決了。

寶林茶室 負評 食安 食物中毒 饒河夜市

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