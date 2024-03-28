新聞眼／食安急驚風 中央救援慢郎中

寶林茶室食安風暴已釀兩死，迄今死因不明，人心惶惶。其實，地方政府窮盡所能都很難力阻憾事發生，需仰賴擁有龐大資源的中央政府支援，此次跨縣市通報機制、強化地方實驗量能和跨部會調查等「三大面向」，中央政府都有檢討空間。

第一起死亡個案於本月廿二日至寶林茶室用餐，廿三日就醫、廿四日死亡；北市衛生局獲報後派員到餐廳稽查和採檢、廿六日勒令餐廳停業，再循線查出食材供應商，清查是否擴大流入市面。可是在這名死亡個案之前，已有多人就醫甚至病況嚴重的住進加護病房。

部分個案病程發展快速，甚至十二小時內惡化成肝衰竭、敗血性休克，醫院診察個案第一時間就算判斷食物中毒，大多僅依常見案例處理症狀，若通報機制健全，發現顯然異常案例就要求醫院通報中央及地方政府，或許能讓病患及時獲得最妥適的醫治。

衛福部次長王必勝廿六日才表示要會同北市衛生局一同稽查，這已是個案死亡後的兩日，當定調為「重大食安事件」更已距「黃金救援」一段時間，中央若能及時通令各醫院、各縣市政府衛生局注意類似「非典型食物中毒」案，或許能避免民眾因狀況不明而恐慌。

檢方直到昨天才整合雙北三個地檢署，並由北檢負責偵辦，法務部長蔡清祥說若業者有刑責，檢方會嚴正處理，但這句話起碼慢了三天，若真有犯嫌不早已串滅證完畢。

地方政府採檢的實驗室量能不如中央，既然檢驗常見的食物中毒細菌都呈陰性，有賴食藥署實驗室進一步釐清，但連首善之都台北都未擁有可初檢罕見細菌病毒的實驗室，顯然中央在各地建制實驗室量能刻不容緩。