聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／食安急驚風 中央救援慢郎中

聯合報／ 記者李承穎
衛福部次長王必勝（中）表示，昨晚6點首次召開跨部會專家會議，包括食藥署長吳秀梅（右）、疾管署副署長曾淑慧、法務部等，共同討論寶林茶室食物中毒案後續處理事宜。記者沈能元／攝影
衛福部次長王必勝（中）表示，昨晚6點首次召開跨部會專家會議，包括食藥署長吳秀梅（右）、疾管署副署長曾淑慧、法務部等，共同討論寶林茶室食物中毒案後續處理事宜。記者沈能元／攝影

寶林茶室食安風暴已釀兩死，迄今死因不明，人心惶惶。其實，地方政府窮盡所能都很難力阻憾事發生，需仰賴擁有龐大資源的中央政府支援，此次跨縣市通報機制、強化地方實驗量能和跨部會調查等「三大面向」，中央政府都有檢討空間。

第一起死亡個案於本月廿二日至寶林茶室用餐，廿三日就醫、廿四日死亡；北市衛生局獲報後派員到餐廳稽查和採檢、廿六日勒令餐廳停業，再循線查出食材供應商，清查是否擴大流入市面。可是在這名死亡個案之前，已有多人就醫甚至病況嚴重的住進加護病房。

部分個案病程發展快速，甚至十二小時內惡化成肝衰竭、敗血性休克，醫院診察個案第一時間就算判斷食物中毒，大多僅依常見案例處理症狀，若通報機制健全，發現顯然異常案例就要求醫院通報中央及地方政府，或許能讓病患及時獲得最妥適的醫治。

衛福部次長王必勝廿六日才表示要會同北市衛生局一同稽查，這已是個案死亡後的兩日，當定調為「重大食安事件」更已距「黃金救援」一段時間，中央若能及時通令各醫院、各縣市政府衛生局注意類似「非典型食物中毒」案，或許能避免民眾因狀況不明而恐慌。

檢方直到昨天才整合雙北三個地檢署，並由北檢負責偵辦，法務部長蔡清祥說若業者有刑責，檢方會嚴正處理，但這句話起碼慢了三天，若真有犯嫌不早已串滅證完畢。

地方政府採檢的實驗室量能不如中央，既然檢驗常見的食物中毒細菌都呈陰性，有賴食藥署實驗室進一步釐清，但連首善之都台北都未擁有可初檢罕見細菌病毒的實驗室，顯然中央在各地建制實驗室量能刻不容緩。

寶林茶室 衛福部 食安 食物中毒 食藥署

延伸閱讀

駭人粿條食安事件增兩疑似個案 王必勝：嚴重少見案子

收高端害人恐嚇信 王必勝「回贈」1億5千萬冥幣：公務員不收賄賂

撇鬥爭盧秀燕 薛瑞元：這是科學的事情 王必勝沒錯

瘦肉精案延燒！藍營嗆食安變政治問題 王必勝挨轟「罪魁禍首」說話了

相關新聞

寶林茶室食物中毒已釀2死 4人病危搶救中

「寶林茶室」信義Ａ13店疑似食物中毒事件擴大，昨天再添一人死亡，仍有四人在加護病房搶救，一人在普通病房；檢方今天將剖驗兩...

整理包／寶林茶室食物中毒風暴！12名受害者最新病況、4大可能致命原因、專家分析一次看

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室信義A13」食安疑雲越來越嚴重，迄今已出現多名受害者，其中2人送醫不治，4人在加護病房搶救，衛福部食藥署將整起事件正式定調為重大食物中毒事件。究竟該起中毒案是什麼...

妹妹寶林茶室用餐「肝腎衰竭」與死神拔河 姊姊決定捐肝搶救

食物中毒案持續擴大，衛福部今晚上召開「寶林茶室」食物中毒案專案會議。馬偕醫院目前收治一名40多歲女性，目前因為肝腎衰竭仍...

衛福部首開寶林案專家會議！6毒物權威列席 認定米酵菌酸可能性高

寶林茶室食物中毒案持續擴大，衛福部今晚6時首次召開跨部會專家會議，衛福部次長王必勝約於晚間8時16分對外說表示，這次會議參加...

寶林事件第2死 家屬淚訴：吃個炒粿條人就沒了

「父親身體良好，沒有慢性病還每天運動，怎知只是吃一頓飯，吃了炒粿條，人就沒了。」六十六歲楊姓男子的女兒昨天哭訴著說，父親...

新聞眼／食安急驚風 中央救援慢郎中

寶林茶室食安風暴已釀兩死，迄今死因不明，人心惶惶。其實，地方政府窮盡所能都很難力阻憾事發生，需仰賴擁有龐大資源的中央政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。