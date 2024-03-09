校園禁辣椒粉1個月 陳揆認蘇丹紅是系統性事件

將回溯三年抽驗辣椒粉

蘇丹紅食安風暴擴大，問題食品一路從辣椒粉延伸至胡椒粉，連干貝醬、火鍋湯底統統淪陷。衛福部食藥署昨宣布，因應立法院要求，即起全台校園營養午餐禁用辣椒粉一個月，期間將嚴查邊境及全面清查國內相關產品，希望在一、兩周內清除有疑慮的產品。行政院長陳建仁表示，這確實是系統性事件，中央將組成跨部會小組追查。

除了校園禁用辣椒粉至下月七日，衛福部食藥署副署長林金富表示，將回溯檢驗過去三年、廿九家中國大陸業者輸入辣椒粉，仍在效期內的將全部抽驗。另外，昨起邊境針對各國輸台的辣椒粉採百分之百逐批查驗，國內市場也將在一個月內清查完畢。

衛福部：這波查完敢保證

不過，食安問題連環爆，官員卻是失言連連。林金富先前表示，即使六十三批高風險產品查驗完成後，也不敢打包票市場上沒有違規辣椒粉，遭立委抨擊不負責任。他昨改口，查完一一○年起自大陸輸入台灣的廿九家業者後，「這波查完就敢保證」。

行政院食安辦主任許輔昨天上午表示，根據國際癌症研究中心分類，蘇丹紅被列為第三級，與咖啡跟茶同屬第三級，代表可能致癌，但研究資料尚無法證實會致癌。此話一出，外界譁然，藍綠同聲砲轟，質疑咖啡跟茶是合法飲品，蘇丹紅是工業用染料，怎能混為一談？

民進黨立委陳冠廷表示，茶葉與咖啡在全球消費中占有重要地位，官員若要將其與食品安全問題連結，應有充分的科學依據，而非造成消費者困擾，恐對農民的辛勞成果及整體農業經濟造成不必要的壓力。國民黨立院黨團質疑，稱蘇丹紅致癌等級與咖啡、紅茶同級，是挑戰全國人民的智商嗎？

許輔昨晚透過臉書表示，強調蘇丹色素仍禁用於食品，並沒有鬆綁，查驗跟下架的措施也正持續進行，絕對會盡一切方法確保台灣食品安全，因為解說不夠詳盡而造成消費者及業界朋友誤解，他要特地向受影響的朋友們致歉。

九家公司登記同一地址

於此同時，毒辣椒粉「蘇丹紅」事件仍不斷擴大，現由高雄地檢署偵辦津棧、佳廣公司，新北地檢署偵辦保欣公司涉犯詐欺、食品安全衛生管理法。津棧、佳廣更遭立委林淑芬揭露同一負責人有九家公司登記在同一地址，她批評，食藥署後知後覺、不知不覺「還不去查嗎？」上下游追溯機制需被實際落實，雄檢昨晚約談涉案人。立委王育敏指保欣負責人劉慶士二○一八年曾與同一登記地址另間珮鈞公司走私蒜頭、蒜頭末，基隆地檢署處分緩起訴。

輸入下游業者逾五十家

雲林濟生公司上月被爆辣椒粉使用蘇丹紅迄今，流向已擴大到三大支線。最上游的陸輸問題辣椒粉業者已累積三家，分別為三禾藥業、KAVIN SHIPPING及恒豐食品；違規進口商四家，分別是新北市保欣公司、高雄市的津棧、佳廣公司，以及台南市新查獲的葛瑞特洋菜公司，下游業者則已超過五十家。