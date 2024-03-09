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進口蘇丹紅 高雄9廠商指向同家族

聯合報／ 記者蔣永佑古和純蔡晉宇宋原彰林琮恩／連線報導
進口蘇丹紅辣椒粉的津棧、佳廣公司，登記地址是高雄市苓雅區建華街的透天厝，外觀看起來像是民宅。記者王勇超／攝影
進口蘇丹紅辣椒粉的津棧、佳廣公司，登記地址是高雄市苓雅區建華街的透天厝，外觀看起來像是民宅。記者王勇超／攝影

立委林淑芬昨天揭露，進口蘇丹紅的津棧、佳廣，公司地址全登記在高雄市苓雅區建華街上的邊間連棟住宅，另還有七家販賣類似商品的公司，也登記在同一處。高雄市長陳其邁昨天說，已掌握相關業者家族關係與出發貨的帳冊、倉儲等物證，並與檢方合作希望盡速釐清及追查流向，「從嚴執法、從重處罰」。

昨天下午調查站人員前來詢問該棟建築物的使用情況，在屋主同意下，多名調查站人員協同衛生局人員進屋搜索，扣回至少五大箱證物及多筆文件，並約談一名女關係人到案說明。

高雄地檢署表示，月初指揮刑事局會同高雄市政府衛生局、食品藥物管理署南區管理中心，查封「海順國際食品有限公司」、「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」違規產品，共三萬二七三九公斤。

雄檢表示，一開始就掌握津棧、佳廣、海順皆為家族關係企業，除這三家外，高雄尚有多家廠商進口蘇丹紅辣椒粉，經營團隊全都指向同一家族，上周即約談兩名關係人說明案情。昨晚約談涉案人到案，先留置在高雄市警局刑事大隊，今由航業處高雄調查站詢問。

台南市衛生局昨再揪出問題產品，衛生局派員至市場隨機抽驗發現，「新光洋菜企業」製造的朝天椒細粉及朝天椒，也檢出含蘇丹色素，並追出最上游，是來自大陸柘城縣的恒豐食品有限公司。這次揪出的新案例是地方衛生局自主抽驗，不在中央以食品雲抓出資料。食藥署副署長林金富表示，尊重地方作法，但食藥署認為由上而下抽查才有效率。

林淑芬 蘇丹紅 辣椒粉 陳其邁 食藥署

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