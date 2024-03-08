憂蘇丹紅致癌…阿嬤吃辣鍋貼想掛急診！網曝「1句話」就能勸退

蘇丹紅食安危機延燒全台，整個食品產業鏈都受到波及。PTT網友表示，他的阿嬤幾天前吃了連鎖店的辣味鍋貼，如今嚷嚷著要去掛急診檢查。其他人則說，「跟她說掛號費漲價漲一倍，她就不會看病了」。

一名網友在PTT發文表示，蘇丹紅議題持續延燒，新聞大肆報導，似乎好像「吃了就掛了」一樣，導致他的阿嬤數天前吃了連鎖店的辣味鍋貼，現在怕得直說要去掛急診檢查，他崩潰表示，「請問我該怎麼說服她，吃好幾噸才會致癌？」

其他人則留言「跟她說掛號費漲價漲一倍，她就不會看病了」、「吃個一噸應該可以」、「應該要吃個100公斤」、「跟阿嬤說以後急診要2500掛號費」、「現在想吃還吃不到，在那叫什麼」、「重點是已經吃進去多少」、「政府會跟你說要吃好幾公斤才會致癌，吃少量又不會死人，而且你想吃還不一定吃得到」、「不知道吃多少了」。

還有人留言「跟她說香腸、紅肉致癌性更高」、「算了啦，吃了就吃了，你還能怎樣，身體早就吸收完了，難道要重新投胎嗎？」、「都不知道吃了多少年」」、「市面上的都稀釋過的」、「多吃十字花科蔬菜加強代謝」、「幫她保保險比較快」、「沒證據顯示會致癌，不過傷腎跟肝是一定的」。