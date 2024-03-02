台中爆3批蘇丹紅辣椒粉！名店部隊鍋底等4150公斤下架

台中市再增3批恐致癌「蘇丹紅」問題辣椒粉流向，出貨給台中市相關食品家業者共12家。台中市食安處說，原料及產品合計4150公斤，已全數下架停止使用並回收或退貨，其中有被製成韓風濃縮部隊鍋底，售給台中市惹鍋、釜燒亭等餐飲業者，及6外縣市8家業者，還被製成義式香蒜香草灑料、蝦醬，醃料粉和咖哩粉等。

台中市食安處說明，有效日期2026年10月29日（輸入申請書號碼：FB12LK0716804）雲林縣濟生公司製成辣椒粉產品36公斤，販售給台中市竹記有限公司，該批全數未使用且已退貨；雲林縣濟生公司製成麻椒粉9公斤販售給台中市品優公司，1.2公斤已售出散客，餘7.8公斤則已退貨。

此外，桃園市基香食品購入該批辣椒粉，製成韓風濃縮部隊鍋底，販售給台中市七味餐飲419公斤，其中售出21公斤給外縣市8家業者（台北市、基隆市、桃園市、台南市、雲林縣、新竹縣等6縣市），已通報各縣市；另有27公斤販售給台中市釜燒亭及惹鍋等餐飲業者，已使用11.5公斤，餘15.5公斤已退貨給七味餐飲；基香食品尚有販售義式香蒜香草灑料2公斤給台中市精誠壹山海鮮燒肉店，1.8公斤已製成蝦醬用作研發新菜色，但尚未販售，退貨0.2公斤。

食安處指出，有效日期2027月1月7日（輸入申請書號碼：FB13LK0050700）台中市領鮮食品行向苗栗縣上游商購入50公斤辣椒粉，但全數未使用且已退貨。另有效日期2027年12月6日（輸入申請書號碼：FB13LK0003307），共出貨3000公斤給台中市小磨坊國際，該批未使用已全數退貨。

食安處補充，日前有效日期2026年10月12日（輸入申請書號碼：IFB12LK0669802）問題批號辣椒粉也新增醃料粉及咖哩粉等流向，台中市大正鑫國際向新北市上游廠商進貨問題批號辣椒粉製成厚老大醃料粉共541公斤全部尚未使用；雲林縣濟生公司則是製成咖哩粉販售給台中市美食家食材、百一香食品及新振發食品共93公斤，全數未使用，已辦理退貨。