台積熊本廠食堂徵人「月收10萬」包吃包住？ 內行發聲：大家都搞錯了

台積電熊本一廠（JASM）於昨（24）日盛大開幕，近日傳出該廠食堂的徵才資訊，不但月收約新台幣10萬，且餐食、住宿及交通費全包。不過現在就有內行跳出來說話，直呼「大家都搞錯了」。

有網友在FB社團「日台交流広場」發文分享他在日本求職網站上看到的人員招聘資訊，表示台積電熊本一廠的食堂徵才，負責準備公司的員工餐，每日工作時長為8小時，周休2日，時薪3,000日圓（約為新台幣630元），換算下來月收約為新台幣10萬元，且餐食、住宿及交通費全包括在內。

貼文一出，不少網友紛紛大喊想去，「太誘人了」、「月入10萬台幣」、「在台灣餐飲絕對看不到這樣的薪水」、「要請掃厠所的，我要去」、「如何聯絡謝謝」、「有日本度假村Buffet工作經驗可以嗎」。

不過也有內行網友指出，「大家都搞錯了，一般這種食堂都是外包廠商，不要誤以為自己可以變成台積電員工喔，有辦法適應日本服務業的做事方式再說」、「這家公司是專門做工廠派遣的，跟台積電應該沒直接關係」、「派遣社員，日本人大都比較喜歡正職，團膳的外包大多一年一約，工作流動性大」。

有網友留言表示原po應該是誤會了，指出「這是徵作業員吧？附圖（文字）是『有員工餐廳』」、「這是徵派遣員工，一小時3000日圓，有宿舍有員工食堂。徵人條件寫得很清楚是製造業/工廠，不是指員工食堂的工作人員」。