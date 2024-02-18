新聞眼／蔡政府為反而反 觀光署成代罪羔羊

原訂三月起要鬆綁的旅行社組團赴陸旅遊的禁團令，政府一聲令下喊卡，旅遊業者措手不及，民眾跟團赴大陸旅遊的權利也被剝奪。交通部觀光署的理由是基於陸方組團來台禁令未解、變更M五○三航路損及我國安；對於藍白立委質疑於法無據，又搬出「發展觀光條例」及「旅行業管理規則」來竹篙湊菜刀、為反而反，但說到底，觀光署也不過是蔡政府處理兩岸關係無能下的代罪羔羊。

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委翁曉玲向觀光署索取禁團令公文，但觀光署回文國會立委態度可議，竟拿幾波官網公告及近四年前配合疫情指揮中心防疫措施的公函來充數，卻拿不出延長禁團令的法源依據，對於立委和業者一再追問的法源依據隻字未提，觀光署的心虛已展露無遺。

面對藍白黨鞭昨天當面關切，為民發聲，行政院長陳建仁拜會立法院時更是狀況外，只說要進一步了解，未來施政報告會說明，不知是裝傻，還是虛應敷衍？觀光署隨後爰引「發展觀光條例」和「旅行業管理規則」，宣稱禁團令於法有據。然而，條例中對於「損害國家利益」的行為，是否擴及台灣旅行社組團赴陸，有無逾越法律授權範圍，並無明定。

交通部長王國材先前在立法院備詢時一度鬆口規畫三月起解禁赴陸旅遊團，觀光署長周永暉甚至直接透露三月一日開放，事後卻一百八十度大轉彎，接著就傳出府院高層對周永暉未經陸委會同意逕自拍板十分震怒，在五二○人事布局考量下才暫未撤換的消息，民進黨政府選前大開支票、選後拉人背鍋的模式斧鑿斑斑，即使觀光署昨搬出所謂法源依據，仍難自圓其說。

兩岸情勢緊張已是民進黨執政七年多以來難解的困境，對岸已讀不回，如今更因海巡追緝大陸漁船釀成二死的事件，更引發對岸強烈不滿。

而蔡政府只剩喊話，無力處理，籌碼用盡，索性斷掉兩岸觀光交流，無限上綱成國安考量，拿著損害國安的大帽子，來堵住業者的嘴，再把責任全推到陸方。

但講了再多國安的理由，最後觀光署拿出的卻是防疫期間的行政指導文件，蔡政府無異自打嘴巴。