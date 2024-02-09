新聞眼／烽火延燒 賴政府只能準備拆彈

交通部原規畫三月一日起取消赴陸旅遊「禁團令」，但因陸方對台不友善，我方決定暫緩此項政策，也要求旅行業者即刻停止攬客。這項決定讓業者叫苦連天，但面對大選後陸方種種針對性的動作，蔡政府雖然已經進入看守期，卻也很難「逆來順受」，必須在維持國格與平衡兩岸交流之間掙扎。但如此決定，這把烽火勢必延燒至下一任賴清德政府，賴清德只能準備拆彈。

目前正值「政權交接期」，蔡政府的大動作引發多方聯想，尤其未來新總統也是民進黨籍，導致賴清德尚未上任，業者就急著要賴說清楚。但賴無法插手蔡政府關於國安及兩岸的決定，內閣在決策前，依慣例也不會請示副總統的意見，但賴上任將面對兩難，到底該延續蔡政府的政策，還是要讓政策再轉彎？

賴清德在參選總統過程中，並不避諱提到自己贊同開放陸客及陸生，但也強調主權要先守護住，然後在對等、尊嚴的前提之下交流。如今蔡政府不滿北京施壓，也跟著選擇鷹派作為，賴上任後面對立法院更強烈的監督，可能很難「蔡規賴隨」，也必須給在野黨合理的答案。

其實立法院由國民黨拿下最大黨後，賴清德有機會「朝野合作」，共同面對兩岸關係，但賴政府的底線與國民黨能不能有交集，還得靠雙方的政治智慧共謀解決之道。

對蔡政府來說，如此決定如同外交談判，我方先拋球讓利，希望陸方也接球，期待雙方能有善意循環。可是半年過去，陸方對我態度依然沒變，大選後誘使諾魯與我國斷交，隨後又片面宣布改變Ｍ五○三等航路運行方式，我方評估繼續讓利若完全沒有回饋，將有損國家主權與尊嚴，不如不要被踩在腳下。

然而，交通部未把握時間與業者溝通，讓業者在不知情情況下收到震撼彈，雖然執政團隊認為去年的宣布並未定案，意思只是「若對方有善意就可以繼續」，然而不少專營大陸旅行團的業者已經等不及重返崗位，突然得知政策轉彎，自然不能接受。如今蔡政府突襲式地將部分觀光業者的生路切斷，業者不滿的情緒升到最高點，接手的賴政府勢必也得交接這顆燙手山芋。兩岸關係冰凍八年，融冰的挑戰將更艱巨。