新聞眼／藉台糖「奇案」 健全檢驗釐清機制

台糖安心豚問題肉品複驗結果出爐，中央地方均檢出微量瘦肉精「西布特羅」。這結果能否讓雙方連日來的政治角力畫下句點還未可知，但「有就是有」，中央接下來不必再嘴砲或把台中市長當政治假想敵對待，應該回歸科學專業，藉這次罕見的個案，建立更周全的檢驗爭議釐清機制，同時妥善拿捏給業者的申覆期，顧好食安和產業發展。

這次事件本來是嚴肅的食安問題，正因為它很奇特，才引發各方關注；例如西布特羅非常貴，也不用在動物飼料，為何出現在單包肉品，而且均質化分布？如果中央接獲地方通報後，以蔡政府常用的「國家隊」，傾注相關查驗資源溯源追查，說不定案子已經追出一半了。

很可惜，當行政院食品安全辦公室公布抽驗的四十五件台糖豬隻檢體均未檢出瘦肉精，衛福部次長王必勝就酸「不知道台中市政府急於公布的理由是什麼？」接著還有綠營民代呼籲台糖要告中市府，綠營相關砲火更轟向中市府，質疑實驗室汙染、流程環節可能有問題等，卻不願早早就啟動溯源追查，浪費寶貴的時機，讓被懷疑是無良商人的台糖「只能繼續等、繼續煎熬。」

昨天中央公布的結果和研判，證明中央多說無益，不如捲起袖子幹實事。例如衛福部長薛瑞元說，結果已經排除標準作業流程的失誤，但是不能排除檢體的前處理及飼養、屠宰、切割是否汙染，必須繼續找原因。食藥署長吳秀梅也排除實驗室問題，但「為什麼只有這一包有？」年後要開專家會議釐清。

督導台糖的經濟部次長曾文生在為台糖抱屈時，也強調在顧食安的同時，相關檢測的相關程序和執法過程是不是能夠更嚴謹。這些中央要員說的，都是消費者心中的疑問，卻等不到行政院加快腳步為民解惑，硬生生讓此次事件淪為政治攻防，實為可惜。

依現行法令，地方、中央各有檢驗食品並公布結果的權責，檢驗結果也不必通報中央，但業者收到報告後十五天內可向查驗機關申請複驗，雙方確認結果無虞，主管機關就對外公布不合格名單。

以這次台糖事件來看，檢驗機關在拿捏公布時機、業者申覆期及兼顧食安等原則，確實有複雜的考慮，但終究會以食安優先。至於複驗機制也還有缺口待補，一旦中央、地方對檢驗結果有爭議，也沒有妥善的釐清機制，都該藉這次機會健全作法。

民以食為天，台糖肉品這一頁不能隨便就翻過去，請行政院加油！