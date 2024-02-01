聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／政院昨非今是 政治算計暴露無遺

聯合報／ 記者陳秋雲
行政院昨核定基隆捷運「綜合規畫報告」，圖為基捷七堵站預定地。聯合報資料照
行政院昨核定基隆捷運「綜合規畫報告」，圖為基捷七堵站預定地。聯合報資料照

三黨不過半的國會新局今登場，行政院接二連三放行壓箱已久的中捷藍線、基捷綜合規畫案及中捷綠線延伸線可行性研究，意在「一箭三雕」，除了為賴清德上任總統與二○二六地方選舉先清理戰場，也因應政局現實對在野釋出善意。問題是，先前一再卡關，行政院講了一堆技術性的理由，如今卻火速放行，昨非今是的決策更令人質疑。

行政院宣布核定這幾條軌道路線的時間點，就選在上屆立委卸任的前一刻，讓外界合理懷疑是做球給幾名民進黨前立委，包括自認成功爭取基捷的賴品妤、蔡適應，以及彰化縣長王惠美握拳喊出「縣籍立委加油」的民進黨連任立委黃秀芳。如此一來，也讓國民黨新任立委搶不走建設地方的功勞。

行政院一月廿九日起接連核定中捷藍線綜合規畫報告，也核定台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究，被視為台中人用選票討回被耽誤的軌道建設。這讓中央選後捷運大放送，究其原因，其一是面對國會新局，賴清德作為「雙少數」總統，行政院無疑是對藍營執政縣市釋善意。

長遠來看，此舉也被解讀為兩年後縣市長選舉先清理戰場。選前中捷藍線、綠線延伸核定議題成為大選攻防焦點，藍營縣市長盧秀燕、王惠美和立委候選人強打行政院技術性卡關，讓台中成為民進黨立委選舉「重災區」，行政院續卡捷運，推高了對中央的仇恨值。民進黨放眼下屆縣市長，清理「捷運」戰場勢在必行。

不過，面對這些軌道建設，行政院長陳建仁選前提出種種質疑，包括要求彰化縣府須配合完成彰東擴大都市計畫案等，言猶在耳，但這些地方配套措施還沒到位，何況還有地方財政負擔、如何養出捷運的運量等嚴肅的務實課題，在客觀形勢都未改變下，才一個月就「昨非今是」，更凸顯執政黨的政治算計暴露無遺。

行政院 民進黨 捷運 軌道建設 中捷 基隆捷運

延伸閱讀

政院核定中捷綠線延伸彰化 王惠美：終於聽到縣民心聲

王惠美帶麥當勞探視首批一年期義務役 鼓勵子弟兵轉念

中捷核定王惠美喊也要「新年禮物」 王國材：全國一致

彰化國際賽車節封街拉力賽 王惠美：光聽就熱血沸騰

相關新聞

政院再核定中捷延伸、基捷案 學者憂未通盤評估恐變錢坑

繼台中捷運藍線過關後，行政院昨天一口氣又核定台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究，以及基隆捷運建設計畫綜合規畫。交通部長...

學者：軌道建設缺整體規畫！路線重疊、土地開發太樂觀

行政院近日核定台中捷運藍線綜合規畫報告，讓各縣市也喊話中央爭取資源，行政院昨天更是一口氣核定多個捷運計畫。中央捷運大放送...

基隆捷運核定他一手啟動定線 林右昌：這一步等了30年

行政院昨天核定基隆捷運建設計畫綜合規畫，總經費為696.89億元，預計122年完工通車。內政部長林右昌在基隆市長任內啟動...

彰東都計待核定 中捷綠延伸有但書

台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究案送行政院三年多，昨天終獲行政院核定，市長盧秀燕說，感謝中央回應中部民眾心聲，市府將...

基捷資產分配 北北基尚無共識

行政院昨天火速核定基隆捷運綜合規畫報告，基隆市府表示，已編列經費辦理都市計畫變更配合。新北捷運局長李政安則表示，捷運汐東...

新聞眼／政院昨非今是 政治算計暴露無遺

三黨不過半的國會新局今登場，行政院接二連三放行壓箱已久的中捷藍線、基捷綜合規畫案及中捷綠線延伸線可行性研究，意在「一箭三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。