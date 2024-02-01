新聞眼／政院昨非今是 政治算計暴露無遺

三黨不過半的國會新局今登場，行政院接二連三放行壓箱已久的中捷藍線、基捷綜合規畫案及中捷綠線延伸線可行性研究，意在「一箭三雕」，除了為賴清德上任總統與二○二六地方選舉先清理戰場，也因應政局現實對在野釋出善意。問題是，先前一再卡關，行政院講了一堆技術性的理由，如今卻火速放行，昨非今是的決策更令人質疑。

行政院宣布核定這幾條軌道路線的時間點，就選在上屆立委卸任的前一刻，讓外界合理懷疑是做球給幾名民進黨前立委，包括自認成功爭取基捷的賴品妤、蔡適應，以及彰化縣長王惠美握拳喊出「縣籍立委加油」的民進黨連任立委黃秀芳。如此一來，也讓國民黨新任立委搶不走建設地方的功勞。

行政院一月廿九日起接連核定中捷藍線綜合規畫報告，也核定台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究，被視為台中人用選票討回被耽誤的軌道建設。這讓中央選後捷運大放送，究其原因，其一是面對國會新局，賴清德作為「雙少數」總統，行政院無疑是對藍營執政縣市釋善意。

長遠來看，此舉也被解讀為兩年後縣市長選舉先清理戰場。選前中捷藍線、綠線延伸核定議題成為大選攻防焦點，藍營縣市長盧秀燕、王惠美和立委候選人強打行政院技術性卡關，讓台中成為民進黨立委選舉「重災區」，行政院續卡捷運，推高了對中央的仇恨值。民進黨放眼下屆縣市長，清理「捷運」戰場勢在必行。

不過，面對這些軌道建設，行政院長陳建仁選前提出種種質疑，包括要求彰化縣府須配合完成彰東擴大都市計畫案等，言猶在耳，但這些地方配套措施還沒到位，何況還有地方財政負擔、如何養出捷運的運量等嚴肅的務實課題，在客觀形勢都未改變下，才一個月就「昨非今是」，更凸顯執政黨的政治算計暴露無遺。