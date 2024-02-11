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過年發大財！「4生肖」過年偏財運超好 虎大獎機會高、馬到「這」買彩券

聯合新聞網／ 非貓不可
過年期間大家都想玩刮刮樂試試手氣。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影
過年期間大家都想玩刮刮樂試試手氣。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影

過年期間，除夕到初三，說長不長，說短不短，不妨利用過年的喜氣，增進偏財運，多賺點錢，讓自己的荷包滿滿滿。試手氣，別客氣，有買有機會，任何的樂透、彩券、摸牌，就看誰的偏財運好，誰就能賺得多！

第四名：虎

老虎在過年這幾天的偏財運，比較偏向從他人手中得到的財富，雖然中獎率不及前三名，但是這種偏財運，如果中獎，那將會是很大筆的財富。比方說，如果有去買刮刮樂，不妨選別人不要的那張，或是剩下的那張；還有若是買樂透彩這類的，可以當場詢問店家老闆，或是請別人給你一些數字跟靈感。因為對屬虎的來講，這是別人給的，這種的中獎機會是最大的，中頭獎的機率也特別高。

第三名：馬

屬馬的在過年期間財運超旺，如要買彩券或刮刮樂，可趁著過年期間多買幾張，很有機會把大獎抱回家。若不是屬馬的又想添財運，可找屬馬的親友一起到彩券行，可選水比較多的投注站，如開在自助加水站旁、水溝旁或河堤旁等投注站最旺。

第二名：猴

屬猴的人有很精細的工作能力，在本業上能輕易的賺到不少財富，而在這個過年期間，也有很好的偏財運。雖然不是把把都能中大獎，但是容易小獎不斷，而伴侶也會幫忙帶來錢財，如果是男性，那就聽另一半的話去買彩券或樂透，中獎機率高很多，若是女性的，可以跟男友或老公，一起去買樂透，中獎機率會比自己去買還高呦！

第一名：雞

屬雞的偏財運，最適合在過年期間，去玩娛樂性質的投機財。比如大樂透，或是刮刮樂這種的，若真的想中獎，可以挑選中獎率高的品項來玩，因為偏財的幸運指數特別高，很有機會中大獎，得到一筆額外財富的機會遠高於其它生肖。這時若能把領到的紅包，拿去投注，藉由過年紅包的喜氣，說不能更有機會中大獎哦！若是有去小玩幾把麻將，或是需要動腦之類的益智娛樂，有可能遇到有貴人默默相助，而且玩牌抱持小賭怡情的心態，適時的對其他人美言幾句，還有機會得到不少紅包呀！若是對手是比自己還年輕，那就有更高的機率能贏別人，賺獎金是更有希望的。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 農曆過年 龍年

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