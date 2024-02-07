視察春節運輸 交通部：最大量能處理

「因應春節連假，台鐵增加6.5%運量、高鐵29%、維持自由座，盼讓民眾順利返鄉過年！」交通部長王國材7日表示，台鐵、高鐵與公路運輸，都已開啟最大量能，迎接返鄉人潮，盼民眾年節順利返鄉；對此，行政院長陳建仁表示相當感謝，並致贈水果禮盒表示慰勉。

高鐵自由座照開

陳建仁、行政院副院長鄭文燦等官員7日前往台北車站防災中心，視察「113年春節連假台鐵、高鐵及國道客運疏運辦理情形」，並聽取台鐵公司、高鐵公司與公路局簡報。台鐵表示，春節在東部與西部幹線，還有跨縣市都有加開共256班次，使運能增加6.5%，並成立應變小組、確保票務系統正常運作。

高鐵公司指出，自由座服務6日到15日都會維持服務，並派遣工讀生與駐守人員維持排隊動線與秩序，部分列車也會延後收班時間到凌晨12點至12點半。高鐵官員指出，今年春節運量恐達史上第三高，初三時會達到31.3萬次，近日也有19.9萬人次，因此高鐵出動全部列車、增加29%運量因應。

APP會查哪裡塞車

公路局長陳文瑞則說，民眾年假會到一些觀光或宗教景點，會透過APP還有交通號誌提醒民眾熱門景點的停車狀況，公路局網站可以查閱哪些路段在哪些時段可能會塞車。王國材也說，蘇花與台九線也有禁止噸位太重的貨車通行，並加強車輛安全檢查與休息站的清消，各局處都以最大量能，盼維持春運順暢。

對此，陳建仁致詞時也表示相當感謝，並提醒今年甫公司化的台鐵要持續供最優質的服務給返鄉旅客。隨後陳建仁也致贈台鐵、高鐵與公路局代表水果禮盒，以慰勉相關人員辛勞。

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