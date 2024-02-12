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大年初四迎財神「5習俗+5禁忌」 犯這條恐窮酸整年

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆春節示意照。圖／ingimage
農曆春節示意照。圖／ingimage

新年到來，農曆大年初四是眾神重臨人間的「迎財神」之日，但要將財神請進門可不是件容易的事情，萬一迎神細節沒處理好，當心無法受財神庇佑窮酸一整年。除了迎財神之外，初四也是迎灶神的日子，不慎觸碰禁忌可能導致整年衰運纏身。

俗話說「初一早，初二早，初三睏甲飽，初四接神」，但初四迎神到底需要做哪些事情？《聯合新聞網》替大家盤點初四習俗與迎神眉角，切記別誤觸禁忌，免得未來一年無法得到神明庇佑。

5項初四習俗報你知

1.迎灶神送火神

初四是眾神重臨、回歸人間之日，故稱為「接神日」，有「送神早，接神遲」之說，因此送神最好在一大早進行，信眾一般會備齊供品送神，接神活動則選擇下午時段。

2.接五路

迎接五路財神最佳時間為早上9時至11時，商家可以帶著香燭分別到「東、西、南、北、中」5方位的財神廟請接，每接一路財神就在門前放一串百子砲，結束後依序向各路財神行禮敬拜。另外，因為初五「開市」，有些生意人也會選擇在初四晚間迎接五路財神，祈求開市順利。

供奉財神的供品尤其講究，除了要準備三牲（雞、豬、魚）、水果和酒菜，傳說財神喜吃甜食，因此也可以準備發糕、冬瓜糖或年糕等甜品；水果也可以準備富含生意興隆之意的鳳梨、大吉大利的橘子、帶財招好運的香蕉，備齊財神爺最愛的口味，若想在新的一年貨出得去、錢進得來發大財，慎重款待財神絕不可馬虎。

3.吃折羅

將過年這幾天剩下的年菜料理成大雜燴就是「折羅」，在初四這天，家人齊聚一堂把飯菜全部吃光，能保佑未來整年衣食富足、不愁吃穿。

4.扔窮

把垃圾堆到屋外就是「扔窮」，也象徵能把窮神送走。

5.綁火神

古時候習俗在初四這天將玉米梗或麥梗綁在棍子上，把梗枝點燃後從家裡送到河裡，祈求整年家裡沒有火災。

5大初四禁忌萬萬不可犯

1.別出遠門

傳聞灶王爺會在初四這天回來查戶口，所以切勿遠行、出遠門。

2.不可小氣

若迎財神這天過於吝嗇，財神反而不願靠近你、更會因此遠離。迎財神這天可以將拜完的禮品送人，也可以布施，如此便會受到財神爺眷顧、可以賺取更多財富。

3.不可在廚房裸體

灶王爺為掌管廚房的神明，切記勿在這天於廚房裸體或者更衣。

4.不可在廚房爭吵

切記別在廚房罵小孩或是爭吵，以免觸怒灶神無法得到庇佑。

5.忌用針線

傳統習俗認為這天勿用針線縫補，因為縫補衣物象徵補破洞，接下來整年都會一直補破洞；針則帶有煞氣，春節期間避免使用。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 禁忌 財神 農曆過年 龍年

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