大年初四迎財神「5習俗+5禁忌」 犯這條恐窮酸整年

新年到來，農曆大年初四是眾神重臨人間的「迎財神」之日，但要將財神請進門可不是件容易的事情，萬一迎神細節沒處理好，當心無法受財神庇佑窮酸一整年。除了迎財神之外，初四也是迎灶神的日子，不慎觸碰禁忌可能導致整年衰運纏身。

俗話說「初一早，初二早，初三睏甲飽，初四接神」，但初四迎神到底需要做哪些事情？《聯合新聞網》替大家盤點初四習俗與迎神眉角，切記別誤觸禁忌，免得未來一年無法得到神明庇佑。

1.迎灶神送火神

初四是眾神重臨、回歸人間之日，故稱為「接神日」，有「送神早，接神遲」之說，因此送神最好在一大早進行，信眾一般會備齊供品送神，接神活動則選擇下午時段。

2.接五路

迎接五路財神最佳時間為早上9時至11時，商家可以帶著香燭分別到「東、西、南、北、中」5方位的財神廟請接，每接一路財神就在門前放一串百子砲，結束後依序向各路財神行禮敬拜。另外，因為初五「開市」，有些生意人也會選擇在初四晚間迎接五路財神，祈求開市順利。

供奉財神的供品尤其講究，除了要準備三牲（雞、豬、魚）、水果和酒菜，傳說財神喜吃甜食，因此也可以準備發糕、冬瓜糖或年糕等甜品；水果也可以準備富含生意興隆之意的鳳梨、大吉大利的橘子、帶財招好運的香蕉，備齊財神爺最愛的口味，若想在新的一年貨出得去、錢進得來發大財，慎重款待財神絕不可馬虎。

3.吃折羅

將過年這幾天剩下的年菜料理成大雜燴就是「折羅」，在初四這天，家人齊聚一堂把飯菜全部吃光，能保佑未來整年衣食富足、不愁吃穿。

4.扔窮

把垃圾堆到屋外就是「扔窮」，也象徵能把窮神送走。

5.綁火神

古時候習俗在初四這天將玉米梗或麥梗綁在棍子上，把梗枝點燃後從家裡送到河裡，祈求整年家裡沒有火災。