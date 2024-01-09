再揭董事會音檔 藍質疑高端利用美國衛院牟利

國民黨立委鄭正鈐昨天舉行記者會公布高端董事會第四段錄音檔內容，質疑高端利用美國國家衛生院名聲，牟取政府補助、炒高股價、誤導投資大眾，民進黨政府護航高端，成為高端股票異常起伏的幫凶，坑殺無辜股民。

鄭正鈐指出，高端疫苗副董事長陳燦堅二○二○年四月廿七日表示，高端疫苗上市有望、與美國國家衛生院同步；當天，高端股價五十四點五元，到七月十五日已漲到一三四點五元，漲勢高達百分之二四六，結果八月七日董事會錄音檔顯示，高端寫好一篇疫苗成效學術論文希望美國國衛院掛名發表，但美國國衛院覺得高端貢獻不夠，不願掛名背書，高端卻還跟對方說「只要掛名就是貢獻啦」。

鄭正鈐說，高端不斷對外宣稱與美國國衛院合作無間，美國國衛院根本不願意在高端論文掛名，高端難道不是利用美國國衛院的名聲欺騙國人、騙衛福部的補助？

鄭正鈐表示，高端股價從二○二○年四月廿七日的五十四點五元，一路攀升至二○二一年五月十七日的四一七元，漲了百分之七六五。高端內線炒股傳聞不斷，金管會更是移送九次異常交易分析報告。此外，被爆出股東名冊內有上千名民進黨員，有多位民進黨重要人士，高端與民進黨政府間是否涉入內線交易與官商勾結？留下太多可議之處，檢調應深入調查。

鄭正鈐指出，高端連二期的人體試驗都沒完成，民進黨政府就急著讓高端通過緊急使用授權（ＥＵＡ），還為高端打造獨步全球的免疫橋接，替代三期臨床試驗；食藥署通過高端疫苗ＥＵＡ的審查過程不公開透明，事前刻意更換反對免疫橋接的審查委員。

鄭正鈐表示，民進黨是執政黨，國會過半數，如果真的有心要公開合約，馬上就可以公開合約，民進黨總統候選人賴清德贊成公開高端疫苗採購合約，喊了十天仍沒公開，這就是典型的隨便講講、騙選票的行為。

高端反駁 告鄭正鈐

記者林海／台北報導

國民黨立委鄭正鈐等人質疑高端利用美國國衛院名聲背書，牟取政府補助、炒高股價，高端昨天表示，已委託律師提出加重誹謗、妨害信用、無故取得他人電磁紀錄罪等刑事告訴。高端指出，鄭正鈐等人除了涉嫌不法取得資料，明顯不諳科學學術文獻共同作者與致謝名單區別，未盡查證義務，公然利用記者會散布不實資訊，誤導大眾，損害公司名譽。

高端表示，鄭正鈐所提科學期刊乃「新冠疫苗臨床前動物藥毒理試驗」，針對此動物藥毒理試驗，美國國衛院（ＮＩＨ）團隊多次提供實驗規畫、技術指導及論文校對協助，故ＮＩＨ早已符合發表學術論文作者資格，公司依學術期刊慣例邀ＮＩＨ列為共同作者發表文獻。

高端說，ＮＩＨ需一定作業時間恐延誤發表，為爭取時效，在取得ＮＩＨ同意後，將參與期刊的ＮＩＨ團隊列致謝名單，公司所有期刊文獻皆公開於網路與官網。