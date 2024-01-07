高端合約解密還要等 薛瑞元：聯繫公司但無結論

距離民進黨總統候選人賴清德表態支持解密高端合約已超過七天，目前進度為何？衛福部長薛瑞元說，因昨天是假日，未與高端公司聯繫，不過截至一月五日，與高端公司對於合約解密時間未有結論，因高端是上市櫃公司，解密有一定程序，需由董事會開會決議，衛福部將持續與對方聯繫，但時間無法預測，「如果能預測，就不用搞這麼久了。」

高端合約遲遲不公開，遭外界懷疑當中存在「貓膩」。民進黨總統候選人賴清德昨天表示，在野黨在疫情期間，都已經有檢舉，也有送到檢調單位去查，目前檢調單位偵查都已告一段落，就是查無實證；希望在野黨如果有更具體的證據，可以再移送給檢調，沒有必要在選舉的時候，持續再利用這些議題來捕風捉影。

行政院長陳建仁昨天接受三立新聞台專訪時則是表示，不管是和高端、莫德納、ＢＮＴ或是ＡＺ，在簽契約時都有商業契約的保密協定，高端保密協定五年，其他疫苗保密契約時間更長，有到八年的。且高端的契約就是制式化的契約，比起莫德納、ＢＮＴ的契約還更制式化，是國內國家採購的契約為範本來訂定的，刻意扭曲事實相當不宜。

衛福部前部長陳時中昨天再次除了重申「封存」跟「保存」不一樣之外，並說侯友宜也當過市長，卻不了解公文程序，坦白講很失望，這樣認知，未來如何當總統，若國家對外相互簽訂合約，對合約不尊重，這種人當總統必然是個災難。

陳時中也嗆柯文哲說，高端有簽約，所以有保密條款，難道柯沒簽過約嗎？簽約後的合約可任意公開嗎？因牽涉到未來賠償及國際合約信用問題，衛福部已交司法單位，由司法單位檢視內容進行正確判斷。

至於立委候選人侯漢廷公布高端股東政治獻金，陳時中說，股東是浮動的，買股票後賣掉就不是股東，用這標準影射，毫無意義，不會隨之起舞。