遭割頸國三生急救不治 身中10刀全致命

新北市某完全中學國三男學生與隔壁班女同學口角，遭對方的「乾哥」、另名國三生持刀刺傷，急救兩天後不治。檢警昨天相驗，被害人正面中六刀、背面四刀，研判涉案少年正面刺殺被害人後，在被害人轉身逃離時仍追上前補了四刀，且每刀都朝要害猛刺，刀刀致命。

「孩子正義感爆棚，沒想到因過於正義而喪命。」被害男學生家屬在社群平台發文表示，比起植物人算是能接受的結局，但「誰能懂我們心裡的痛」，希望孩子的死可以換來修改「少年事件處理法」，犯罪一律刑法處理，不良學生也應不要進校園了。

現行少年事件處理法規定，少年涉犯最輕本刑五年以上有期徒刑重罪，少年法院如依調查結果認定已觸犯刑罰，可裁定移送地檢署偵辦。新北地檢署表示，若法院裁定移送新北檢偵查，檢察官可能朝殺人罪或傷害致死罪嫌偵辦，但新北地院回應，全案尚由少年法庭法官處理，請外界勿多加臆測。

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧表示，少年事件處理法增訂強化少年事件移送前程序，新制明年一月一日施行，讓司法警察機關得以報請少年法院對少年核發同行書（相當於成年犯的拘提書）等強制處分，並進行少年觸法事證的初步調查，以利少年法院盡速確認少年非行事實，並進行少年需保護性評估。

不過，涉案少年熟識不少幫派分子且曾霸凌同學，還是有輿論批評台灣就是太縱容未成年，導致幫派喜歡吸收未成年唆使犯案、販毒，等同默許這些行為的存在。

這件校園喋血案發生在本月廿五日中午，一名國三女學生到隔壁班找同學聊天，被害人斥責「妳又不是我們班的，怎麼可以進來？」要求出去，她氣得甩門離開，回到班上向「乾哥」男同學哭訴，要求幫忙出氣。

涉案少年帶著預藏的彈簧刀前往理論，當著其他學生的面朝被害人連刺十刀，被害人送醫搶救，以葉克膜維持生命徵象，醫師一度研判恐因缺氧過久成為植物人，但昨天搶救無效宣告不治。

檢警昨相驗，死者身中十刀，正面頸動脈及左胸被刺六刀、背面右下背靠近腎臟部位被刺四刀，研判頸動脈被刺破後大量失血或左乳下深及心臟的刀傷是致死原因，將解剖確認。

辦案人員根據被害人傷勢研判，涉案少年在教室門口與被害人爆發衝突後，持刀朝對方正面連刺六刀，被害人負傷試圖往走廊逃跑，涉案少年追上後再朝背部連補四刀，幾乎刀刀朝人體要害攻擊。

被害人家屬昨晚六時許帶著被害學生遺體回到教室招魂，約莫七時離開，校方表示招魂過程未遇困難。校方昨將目擊行凶過程的卅名學生換到其他教室上課，有不少學生得知噩耗哀傷流淚。