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考場提早響鈴 56人數A加一級分

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

今年一月廿日，高雄市左營高中的學測考場，在考數Ａ考試時，提前響結束鈴，影響部分學生權益。大考中心昨表示，該考場學生分為三種樣態，一○六五人經評估後調整原始分數，由於調整分數不多，最終僅五十六名考生級分數向上異動，有考生因此從十四級分躍升為十五滿級分。

左營高中的學測考場，於學測考試時發生結束鈴提早一分鐘響起的烏龍，試務中心雖然第一時間廣播延長一分鐘，但部分試場已收卷，來不及延長時間，影響學生權益。

大考中心日前已將受影響考生分為三種樣態，分別為受影響時間八十秒、廿六秒及不受影響者，考試委員會則決議採用一○七年考試委員會通過的公式，計算該考場受影響學生的補償分數。

大考中心主任張新仁指出，該考場實際到考生人數為一一三六人，實際獲調整分數者為一○六五人。大考中心將影響時間以及考生原始分數帶入公式，受影響考生原始分數調整範圍為○點○一分到○點四九分。

張新仁指出，由於受影響考生調整的原始分數並不多，最終僅五十六名考生級分數異動，這些考生的原始級分數範圍為六至十四級分，調整後均異動一級分，提升至七至十五級分。

根據大考中心往例，加分公式通常採時間比例，以受影響時間對照該節考試時間，再乘上考生得分，獲補償分數則加入原始分數內，但因學測採十五級分制，因此換算成級分時，考生未必都會晉升一級分。

113學測 學測

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