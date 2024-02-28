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數B高分群減少 自然滿級增千人

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

大考中心昨日公布一一三學年學測成績與相關統計，今年學測國文和英文的頂標為十三級分，數Ａ和數Ｂ均為十二級分，社會和自然則為十三級分。但今年數Ｂ高分群卻較少，滿級分人數比去年少近五百人；自然科滿級分人數則比去年多逾一千人。

大考中心昨天舉行學測成績統計資料說明會，並公布學測各科成績人數百分比累計表，及六個科目的頂標、前標、均標、後標、底標等五項成績標準。

大考中心統計指出，今年數Ａ滿級分人數為一三三三人，占百分之一點五；國文科滿級分二九七○人，占百分之二點五；英文科三六七七人，占百分之三點一；社會科二二七七人，占百分之二點四。至於今年數Ｂ滿級分人數為一二七八人，比去年少四五八人，自然科滿級分數二六三一人，較去年增加約一千人。

大考中心副主任岳修平表示，數Ｂ滿級分人數比去年略少，高分群人數百分比較去年低一點，顯示今年數Ｂ對高分群學生確實較難；自然科滿級分人數略增，經評估後，仍在可接受範圍。

由於今年學測為配合新課綱考招改制後的第三年，比較三年來的數據，國文、英文科頂標近三年持平，皆為十三級分；數Ａ頂標十二級分則為近三年最高；數Ｂ、自然頂標和去年持平，社會頂標則較去年多一級分。

為減輕考生負擔，六年前申請入學、繁星推薦學測篩選科目已採四科為限，但今年數據顯示，選考六考科的人數與占比皆為三年來最高，不僅學生數達四點八萬人，更為近三年首度突破四成。

113學測 學測

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