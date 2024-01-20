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猜答案不靠運氣 學測數學多選怎拿高分？過來人有技巧：頂標供參

聯合新聞網／ 綜合報導
113學年度學科能力測驗20日舉行第1天考試，考科為數學A、自然。考生上午在試場外把握時間進行考前衝刺複習。圖／中央社
113學年度學科能力測驗20日舉行第1天考試，考科為數學A、自然。考生上午在試場外把握時間進行考前衝刺複習。圖／中央社

113年學測今（20）日登場，首節登場考科便是數學A，其中多選題題型由於選項多、作答費時，往往增加解題過程的不確定性，使考生亂了手腳。日前就有考生在臉書社團「高中學習討論群」發文詢問，好奇「學測數學多選要怎麼猜，分數比較高啊？」引起網友們熱烈討論。

113學測數學A考題分為選擇題、非選題兩部分，其中，選擇題又分為單選及多選題，各占試卷總分30分。然而多選題選項多，考生得一一計算檢驗，不僅相較單選、選填題需花更多時間，解題的不確定性也大大提升。

對此，網友們紛紛給出意見，「認真回覆：只要是選擇題的題目，就有機會可以把答案代回去，看看是不是符合題意，不過這招盡量低調」、「多選如果兩個（選項）不確定的話就全寫，至少保證還對一個（選項）」、「依據去年資料，你整個多選全部不要寫，依然有頂標喔」、「把全部不正確的刪掉，剩下的寫上去，包你5分全拿」。

不少過來人也給出猜答案技巧，但最好的方法仍是一一計算，建議在作答時間緊迫時再使用，「我只算前三個選項，頂標供參」、「我看到有如果確定1、2都錯的話，直接選345」、「選三個的就選ABCDE，選兩個的就不要選，才不會被倒扣」、「刪3選2、刪2選3，數A真理，基本沒意外」、「1.先快速掃一眼題目，把數字最誇張、最不可能的刪掉；2.如果選項有a成立c亦成立，b成立d亦成立，然後ac、bd互斥，就猜一邊就好；3.觀念題是最能拿分的，如果連觀念題都要猜那你還是去刷條碼好了」。

113學測 學測 數學科 數A 數B

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