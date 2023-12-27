113學測自然／留意歷年趨勢、近期科學發展 5大化學備考策略揭曉

隨著113學測進入最後倒數，同學們面臨著緊張的準備階段。從111、112學年度的學測來看，學測已呈現出更明確的考試趨勢和應考方向。為了幫助同學們更有效地準備考試，老師回顧過去幾年的學測，以化學部分的考題和策略為例子，提供備考具體建議。

一、分析過去的考試趨勢

自從108課綱實施以來可發現，化學科的考題雖然範圍變得較小，但對基礎概念的理解要求比往年更高。例如，近年來的「酪蛋白與乳清蛋白」、「黑碳與油母質」相關題目，即是除了各章節基礎觀念皆須熟悉外，還需要能應用於真實問題當中。

二、基礎知識重要性

首先，值得強調的是，與其他科目相比，化學科中對核心概念的掌握是關鍵。學測的化學科目主要涵蓋高一部分的必修化學，近年範圍集中在化學鍵、化學反應和水溶液範圍，且過去幾年的考試顯示，學測考題的設計能讓考生僅用必修課綱就能解題，並沒有出現用必修範圍完全無法應答的題目。

三、探究與實作的準備

探究與實作在學測中是一個獨特的部分，因其沒有特定的課綱範圍，但其考題通常基於必修自然科的內容，並涉及到圖表的解讀。因此，同學應該培養良好的圖表閱讀能力，並關注近期的科學時事與議題，這將有助於他們更好地理解和回答這部分的題目。

四、關注時事與科學發展

時事問題在學測中佔有一定的比重。同學應留意近期的科學發展和重大新聞，如：

一、2023年的諾貝爾化學獎－量子點，即為奈米材料背後的原理及應用方式 二、一度占據各大新聞版面的「常溫超導體」LK－99，可能會與化學式、化學鍵一同命題 三、2024年即將上路的「碳稅」可能會與化學計量、空氣汙染配合命題 四、陽明交大利用造成阿茲海默症的「類澱粉蛋白」來傳輸水分子，達到海水淡化的研究

這些知識不僅能幫助同學更好地理解科學的實際應用，也可能成為考試的一部分。

五、實踐和應用的重要性

必修化學在課綱共編排有四個實驗：「萃取、蒸餾及以TLC 片進行色層分析」、「溶解度的測定」、「酸鹼指示劑」、「界面活性劑的效應」，仍然是必考題型(例如111年學測第13題、112年學測第20題)，同學務必在考前拿出自己的實驗手冊，再重新複習一次。除了理論學習，同學還應重視實驗技能的培養。學測常考同學對基本實驗操作的理解，例如萃取、蒸餾等。此外，能夠將學過的知識應用於日常生活中，也是非常重要的素養。

總而言之，113學年度學測的化學準備需要同學們在基礎知識的掌握、時事關注以及實驗技能的培養上下功夫。通過分析過去的考試趨勢和策略，同學可以更有針對性地準備，從而在考試中取得佳績。