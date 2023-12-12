他曝東京大學也考中國文言文 網友超震撼：不如日本人認真

近日「108課綱大刪文言文」話題再次掀起討論，北一女師區桂芝痛批是無恥課綱，引來各界不同的聲響。國民黨前立委蔡正元舉日本東京大學的入學測驗為例，裡面直接考中國文言文。對此，有人直言，「一個自信的民族，從來不會排斥學習」。

蔡正元11日以「東京大學考文言文」為題，於臉書發文指出，日本最好的大學「東京大學」入學考試要考中國的古文，也就是文言文。他舉2022年入學考試為例，日本的「國語」科考試總共有4題，「國語」是指日本語文，其中第2題考濱松中納言物語的典故，跟中國唐朝有關；第3題則直接考中國的文言文經典，《呂氏春秋》的《用民》篇。

蔡正元表示，日本最頂級的大學入學考試直接考中國古典文言文，這些文言文都是中國漢族偉大作家經過千年錘鍊所傳誦的作品，不只是語文功力字字珠璣，內涵的文化底蘊更是源遠流長。後學者研讀這些作品，可以增強語文運作能力，更能吸收作品所傳遞的文化涵養。

蔡正元直言，執政黨與台獨分子既不懂什麼文言文，也不懂為什麼要學文言文，「為了去中國化，大幅限縮高中課綱的文言文教學，還盡塞一些阿撒不魯（亂七八糟的意思）的白話文哄騙學生」，他批評這些人只想當「假日本人」，「但非常膚淺的文化底蘊，只會讓『真日本人』瞧不起」。

對此，有人質疑：「師範大學當然可以保留文言文，但若工科為主的學校請問為何不能轉為選修課？現代學生還會嫌要學的不夠少嗎，文言文就留給對文言文有興趣的專修生吧」，但有網友認為：「一個自信的民族，從來不會排斥學習」、「不學文言文，可能很多法律條文會看不懂吧？」、「照這樣發展，未來台灣人可能連佛經都看不懂，看到現狀真的很感慨」、「文言文是進入中華文化的一把鑰匙，沒有鑰匙連門檻都過不去，請問如何了解中華文化？」、「我們的教改是減少了學生的負擔，相對也減少學生的競爭力」。

也有人震撼表示：「不如日本人認真」、「日本都知道華文有多偉大！」、「連日本人都重視文言文，回頭再看看現在學子們的課綱」，還有人舉知日本知名人物也重視文言文的例子：「還有織田信長、豐臣秀吉、德川家康、明智光秀、依達政宗、上杉謙信等等戰國名將的『辭世詩』，或稱『辭世句』，再加上武田信玄的『風林火山』，年輕人玩『信長之野望』之餘，難道看不到連日本人都稱讚的文言文之美嗎？」、「日本公主敬宮愛子內親王其宮號及名字出典自《孟子》〈離婁下〉：『愛人者，人恆愛之；敬人者，人恆敬之。』在皇太子夫婦及學者討論而定下後，由天皇命名。看看人家日本多重視中國古籍」。