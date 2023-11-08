律師：Joeman道歉影片很高明 蕾菈夫婦犯4大錯

人氣網紅Joeman與蕾菈、湯宇夫婦雙雙被查獲持大麻一案，對此Joeman及蕾菈、湯宇都拍了道歉影片公開向大眾認錯，但律師「瑞克說法」在臉書評論兩組道歉影片的危機處理相差甚遠，他認為Joeman做到了3個關鍵說法，就道歉一事的處理方式有加分，但蕾菈夫婦卻犯了4大錯誤，再道歉恐也無法止血。

網紅瑞克律師在臉書表示，他認為Joeman的道歉影片可說受到好評居多，主要是因為他簡短的3分鐘影片中，相當坦率地承認錯誤、不避重就輕，在誠意上就加分許多，其二，Joeman精準地用了溫情牌，在影片中表示，已跟最愛的媽媽道歉，對不起這樣子傷害媽媽的心，讓瑞克律師也認為，是加分的因素。

最後，是Joeman在影片中也表示不會停止拍片，理由是自己愛錢，讓人覺得不做作。但瑞克律師也認為，儘管如此，Joeman的道歉影片讓觀眾買單了，但廠商們未必會買單，他認為還可以在公關危機處理上再加油。

反觀蕾菈夫婦的道歉影片，為何大家不領情？瑞克律師則分析，在操作上明顯有4大錯誤。最大的敗比在影片過長，考驗觀眾的耐心，很多內容也都是重覆的，可能是因為事先沒有寫稿，在說話的條理上也欠缺說服力。瑤克律師認為，蕾菈夫婦的道歉影片其實可以2分鐘就說完。

其二，明顯一再提到小孩以親情做情緒勒索，也讓人覺得是不是想轉移焦點。他認為，相比Joeman提到媽媽的部分，兩組道歉影片的效果卻天差地別。

其三，對目前只能接受司法及輿論的情況下，還一再強調接受的意願，「由不得你」的時候，卻拚命強調，則顯得沒有必要。

瑞克律師最後提及無論是Joeman或蕾菈夫婦都有的問題，認為兩組影片只提認錯和道歉，但都沒提到具體彌補或行動措施。

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