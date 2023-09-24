師資養成／什麼都辦 偏校像教育超商

文光國小過港分校主任王保勝：過港分校是一般學校，申請特教生輔具、補助都受限，也無法聘特教老師；但轉型成特教學校，家長恐怕就不送學生來了。

正午放學鐘響，雲林縣文光國小過港分校的學生在餐廳用餐，同時等家長接回。八歲男孩無法聚焦的雙眼斜瞟著遠方，在老師協助下進食。男孩母親推開餐廳門，寒暄後接過飯碗餵食，男孩猛烈咳了起來。

十七年前，過港國小將部分校地撥給縣府成立學齡前特殊孩子的早療中心。孩子該上小學了，家長擔心念特教學校被貼標籤，「直升」過港成首選。過港從此變成「準」特教學校，上學年度全校共九位學生，就有八位特教生。

文光國小過港分校主任王保勝。記者劉十賢／攝影

過港分校名義上還是一般學校，分校主任王保勝說，申請特教生輔具、補助都受限，也無法聘請特教專長老師；但是真轉型成特教學校，一般家長恐怕就不送學生來了。

除了早療中心，過港分校二樓，「新住民學習中心」招牌十分顯眼，這是學校承辦的另一項地方政府計畫：擬定新住民文化課程、培育新住民語言師資。這些業務同樣落到老師身上。

過港分校像是許多偏鄉小校縮影：偏校角色不只是所學校，更像是「教育超商」，什麼都有、什麼都辦；卻苦於沒有懂特教和教學外專業的人才，偏鄉老師不得不變身成「萬能小七店員」。

屏東大學教育行政研究所教授王慧蘭說，偏鄉學校的特色就是「校外都是空的」，地方需要的，全搬進校園來──學校變成政府的資源窗口，社福、醫療等業務都堆進學校。「既然和都市學校功能不同，怎麼人員的考量是一樣的？」她認為，偏鄉學校最需要鬆綁的法規，就是「人力聘用彈性」。

根據聯合報、願景工程「偏鄉教改大調查」，在開放式問題「如果可以許願」答案中，多數偏鄉老師希望有人協助行政和輔導。一位教師寫著：「家長考量孩子特殊需求，希望送到小校得到更好照顧，但偏校編制內根本沒特教、輔導人力。」

偏鄉老師顧腦顧心顧三餐，現在還有雙語教育、生生用平板、一〇八課綱在地特色課程、本土語必修……，全要寥寥無幾的老師一肩扛。監察委員葉大華調查指出，「偏鄉學校連一個英文老師都找不到，怎麼配合雙語政策、各科都融入英語教學？」

這些事，何不開放讓專業人才來幫忙？

王慧蘭說，偏鄉條例設置的「專聘教師」等徵才管道，全限於「師培體系出身、有教師證」的合格教師，但學校需要的並不只是那張證，而是多元人才，回應「學校在社福、地方創生、科技數位等面向的人力需求」。

誠致教育基金會執行長吳明柱說，偏鄉條例寫明，可依學生需要提高教師員額，人事費用由中央補助；但實情是：法律規定教師一周至少要上廿節左右的課，但學生變少，很難達到授課時數，偏校無法開教師缺，其他專業人才又被擋在校門外。

「校長都很喜歡教育替代役，因為他是『沒有被歸類的人力』，可以教英文、教電腦、幫忙行政雜事。」均一教育基金會董事長呂冠緯說，偏鄉學校需要的就是這種好用的彈性人手。

吳明柱呼籲法規開放「教育彈性人力」，由學校定義工作內容、找合適人才，不限於老師。「期待更多社會資源進入，讓偏鄉小學教育更多元。」一位老師在民調中寫著，「這樣在未來，孩子才有足夠資本選擇想要的人生。」