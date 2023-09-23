教師互挺／課後基地 社區當老師後援

課後基地店長蔡昀諺：孩子有認同感就會自己來，基地以民間力量和學校老師接力照顧孩子，帶孩子認識、料理車城的驕傲—洋蔥。

台灣最南端的溫泉聚落—屏東縣車城鄉溫泉老街，冬天旅遊旺季後就恢復農村作息，仲夏夜七點便無聲無息；直到去年，車城國小溫泉分校在傍晚亮起燈火，傳來講課、聚會的熱鬧聲響。這棟校舍只在晚上和周末開放，有如孩子課後的「秘密基地」。

「我一個禮拜進『基地』兩、三次。」溫泉分校六年級學生楊秉諺說，只要無聊，就約同學在這打發時間。小學生聚集基地學木工、做料理、玩桌遊；若沒有活動，也會在基地的木頭地板上或坐或躺，看看課外讀物或圍著「店長」談天說地。

孩子口中的「店長」，是基地的營運管理人蔡昀諺；「秘密基地」是「為台灣而教教育基金會（ＴＦＴ）」營運的「屏東教育創新基地」。

當地老師也找蔡昀諺協辦課程。恆春國小老師說，學生缺乏觀察及描寫的能力，寫起作文就像記流水帳。蔡昀諺於是與老師一起開發教案：陪孩子在車城社區走動、拍照，再將照片帶回教室，一同回顧社區帶給孩子的聽覺、視覺或觸覺印象，練習描述照片中的人事物。

「有基地，差很多！」家長不吝給掌聲。林美惠的兩個孩子就讀溫泉分校，她說，溫泉老街周邊都是稻田，不像都市有博物館、藝文展覽，充滿文化刺激 。在基地出現之前，孩子的課後活動只有滑手機、看平板。現在，她的孩子不時往基地跑，因為那裡有稻田、電線桿以外的「好康」。高年級的哥哥參加基地成立的腳踏車隊，與恆春鎮各校孩子在周末練騎，完成從車城鄉騎到牡丹鄉的壯遊。

ＴＦＴ屏南策略負責人何采桑說，「要改變孩子處境，不能只在教室裡面，社區的發展也要考慮進去。」社區「活過來」，才能用全村的力量養大孩子。蔡昀諺為此成為串連全村的「教育里長伯」，他在周六夜晚舉辦「Chill Night」，邀請屏南地區的老師、家長、關心教育者到基地聚會，也辦「對話技巧」練習、性別教育講座，大家一起學習當個好大人。

Chill Night不時激盪出重要教育議題。蔡昀諺舉例，諮商師分享「療癒桌遊」時，引出老師輔導學習障礙生的困難；這是偏鄉老師共同的困難。