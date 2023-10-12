逾5千萬顆銷毀…專案進口雞蛋 遭質疑決策失準

今年農業部專案進口雞蛋，七月底止已進口一點四億顆蛋，其中有五三三○萬顆進口蛋待報廢銷毀，遭質疑進口前數量規畫不精準，另有蛋品界人士透露，是因有民間業者自行進口逾六千萬顆，由於到貨時間與政府專案進口蛋重疊，導致進口專案雞蛋庫存過期。

對此，農業部表示，不必然是因為貿易商自行進口雞蛋，而是維持糧食安全的基本代價，希望能維持基本水位，盡量避免雞蛋報廢。

實際上，業者自行進口雞蛋，須自行吸收採購、運費、關稅等費用，儘管沒有政府補貼價差，但仍有業者認為有利潤，因此自行進口逾六千萬顆雞蛋，此舉也讓外界質疑，政府只需將規範、制度擬定好，民間業者評估有利潤、有需求，就會自行進口，無需政府介入市場。民進黨立委賴瑞隆昨也在立院經濟委員會詢問，當時決策是否失準？除專案進口有沒有更好方法？

農業部代理部長陳駿季表示，這次專項進口是為了能夠供應三月間雞蛋缺口，造成整個黑市價格上升，確實也有貿易商自行進口約六千多萬顆。

除畜產會雞蛋專案進口爭議，審計部也提出四項畜產會執行業務效率偏低項目，包括一一○年推廣畜牧場沼氣再利用（發電）率偏低；一一一年度補助設置蛋品產製銷冷鏈設備，未達計畫目標；輔導畜產會設立屠宰分切冷凍廠，計畫執行進度停滯；另有補助傳統豬肉攤及運輸車輛導入溫控設備，實績未如預期，且逾六成運輸車輛溫控設備補助案未能串聯上下游供應鏈等。

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