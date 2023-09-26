產蛋率52％ 動社：台灣蛋荒是因雞養不好

進口蛋近期爆出食安爭議，國內缺蛋問題也未解，根據統計，台灣在養母雞高達四千五百萬隻，但產蛋率僅百分之五十二，遠低於多國的百分之八十。台灣動物社會研究會強調，進口蛋只能救急，但不能救窮，國內養雞產業的落後，導致產能低落，呼籲執政黨及總統參選人提出具高度及遠景的產業轉型革新政策。

動社副執行長陳玉敏指出，截至去年底，國內母雞在養量約四千五百萬隻，但因飼養環境及技術落後，我國長期陷入「雞愈養愈多，汙染愈來愈嚴重，蛋卻依舊不足」的困境，甚至如今還要靠進口蛋，形成惡性循環。

根據二○二一年聯合國糧農組織（ＦＡＯ）統計，以同樣一隻人為育種的蛋雞為例，在台灣的飼養條件下，每年平均僅產一九○顆雞蛋，遠低於全球平均的二○二顆；台灣蛋雞產蛋率僅約百分之五十二，同樣人口大於二千萬，ＧＤＰ與我國相近的西班牙、義大利，產蛋率卻都約百分之八十，遠高於台灣。

陳玉敏表示，蛋荒不是蛋雞養得不夠，而是養不好、產蛋效能差。台灣近八成蛋雞場為傳統格子籠飼養，蛋雞長期處於各種緊迫狀態，疫病抵抗力差，加上禽舍老舊殘破、知識技術未提升、蛋農人口老化等結構性問題，導致產業落後、產能低落，無法因應禽流感、極端氣候等威脅，一旦染疫母雞死亡率變高，便雪上加霜，爆發蛋荒危機。

陳玉敏說，農業部今年提出的禽舍升級計畫中，編列四點三億元，補助雞糞處理設備，但若採用非籠飼系統生產雞蛋，便能減少汙染，節省公帑。

雲林虎尾好日子畜牧場青農陳柏羽表示，保持母雞身心健康，才會有好品質的雞蛋，台灣蛋雞產業大環境的困境，重點在於飼養技術的不成熟，雞隻的異常行為應被重視。