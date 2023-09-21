進口液蛋 冒充國產 廠商喊「農業部要求」

台中市昨查獲金寶蛋品科技、新德貿食品兩廠商為農業部代工，今年六月起以土耳其、巴西進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，產地竟標示為台灣，直到七月底才改回來源進口國，全案移送檢調偵辦，釐清涉嫌假冒產地產品數量及流向。台中地檢署將盡速分案偵辦，若涉標示不實，朝偽造文書罪嫌偵辦。

不過兩業者都喊寃，指是農業部要求標示產地為台灣。新德貿食品說，他們覺得有問題曾反映，但「農業部要求，我們敢拒絕嗎？」金寶蛋品科技則發聲明表示，所使用的進口蛋原料皆由畜産會提供，僅負責代工。

液蛋「實質轉型」

對此，農業部政次陳駿季昨天白天表示，雞蛋變成冷凍液蛋，過往在進口時，是屬於「實質轉型」，製造地就可標「台灣」，不過後來跟食藥署了解後，好像不適合做實質轉型，七月有請加工廠調整。

食藥署則表示，洗選、液蛋皆未實質轉型，並未改變食物本質，還是要以原料來源國標示。

行政院要求說明

由於事件持續發酵，行政院昨晚要求農業部盡快再說明，農業部於深夜發出新聞稿表示，中央畜產會因其對標示方式認知誤解所生爭議，農業部有監督失周之處，特向社會大眾表示歉意，也將督促畜產會後續應加強輔導業者正確標示。

雲林縣衛生局前天稽查，發現保存在西螺萬薘物流的三一一萬二五六○顆巴西、土耳其蛋均已過期，外箱封膜、標示「疑涉食安法規定請勿移動」；稽查人員同時查獲冷凍殺菌液蛋四百四十箱，其中二百四十箱標示產地台灣，有虛偽標示嫌疑，移請台中市衛生局查察。

台中市政府表示，初步了解金寶蛋品科技、新德貿食品兩家公司自六月起，協助農業部代工生產冷凍殺菌液蛋產品，蛋品來源國除少部分為土耳其外，大部分皆為巴西，去向業者也不知道。

業者表示，農業部通知產地需標示台灣，並提供標示樣張供參考，七月底才接獲通知更改為來源進口國，兩家業者並提供資料。台中市長盧秀燕指出，業者將進口蛋標為國產蛋，是自己所為或農業部指示，已移送檢調徹查。

金寶蛋品科技昨放下鐵門不願受訪，僅發聲明表示，受農業部、中央畜產會委託執行進口蛋加工專業，僅負責代工。

新德貿則喊冤說，農業部人員指示標明產地為台灣，他們曾質疑進口蛋為何標台灣，因對方堅持只好照做，但仍覺得不對，七月再次向農業部反映產地標示有問題，農業部才要求再改回原產地，「我們都有保留證據」。

台中市衛生局長曾梓展說，兩業者以進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，製程中沒經過烹煮等製成熟蛋，僅是冷凍殺菌，仍被視為生蛋，「產地不應標示為台灣」。