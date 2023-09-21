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進口液蛋 冒充國產 廠商喊「農業部要求」

聯合報／ 本報記者／連線報導
雲林縣衛生局前天在西螺萬薘物流查獲二百四十箱由台中金寶蛋品製造的冷凍殺菌液蛋，外箱標示原產地為台灣，昨封存並貼上「請勿移動」。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局前天在西螺萬薘物流查獲二百四十箱由台中金寶蛋品製造的冷凍殺菌液蛋，外箱標示原產地為台灣，昨封存並貼上「請勿移動」。圖／雲林縣衛生局提供

台中市昨查獲金寶蛋品科技、新德貿食品兩廠商為農業部代工，今年六月起以土耳其、巴西進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，產地竟標示為台灣，直到七月底才改回來源進口國，全案移送檢調偵辦，釐清涉嫌假冒產地產品數量及流向。台中地檢署將盡速分案偵辦，若涉標示不實，朝偽造文書罪嫌偵辦。

不過兩業者都喊寃，指是農業部要求標示產地為台灣。新德貿食品說，他們覺得有問題曾反映，但「農業部要求，我們敢拒絕嗎？」金寶蛋品科技則發聲明表示，所使用的進口蛋原料皆由畜産會提供，僅負責代工。

液蛋「實質轉型」

對此，農業部政次陳駿季昨天白天表示，雞蛋變成冷凍液蛋，過往在進口時，是屬於「實質轉型」，製造地就可標「台灣」，不過後來跟食藥署了解後，好像不適合做實質轉型，七月有請加工廠調整。

食藥署則表示，洗選、液蛋皆未實質轉型，並未改變食物本質，還是要以原料來源國標示。

行政院要求說明

由於事件持續發酵，行政院昨晚要求農業部盡快再說明，農業部於深夜發出新聞稿表示，中央畜產會因其對標示方式認知誤解所生爭議，農業部有監督失周之處，特向社會大眾表示歉意，也將督促畜產會後續應加強輔導業者正確標示。

雲林縣衛生局前天稽查，發現保存在西螺萬薘物流的三一一萬二五六○顆巴西、土耳其蛋均已過期，外箱封膜、標示「疑涉食安法規定請勿移動」；稽查人員同時查獲冷凍殺菌液蛋四百四十箱，其中二百四十箱標示產地台灣，有虛偽標示嫌疑，移請台中市衛生局查察。

台中市政府表示，初步了解金寶蛋品科技、新德貿食品兩家公司自六月起，協助農業部代工生產冷凍殺菌液蛋產品，蛋品來源國除少部分為土耳其外，大部分皆為巴西，去向業者也不知道。

業者表示，農業部通知產地需標示台灣，並提供標示樣張供參考，七月底才接獲通知更改為來源進口國，兩家業者並提供資料。台中市長盧秀燕指出，業者將進口蛋標為國產蛋，是自己所為或農業部指示，已移送檢調徹查。

金寶蛋品科技昨放下鐵門不願受訪，僅發聲明表示，受農業部、中央畜產會委託執行進口蛋加工專業，僅負責代工。

新德貿則喊冤說，農業部人員指示標明產地為台灣，他們曾質疑進口蛋為何標台灣，因對方堅持只好照做，但仍覺得不對，七月再次向農業部反映產地標示有問題，農業部才要求再改回原產地，「我們都有保留證據」。

台中市衛生局長曾梓展說，兩業者以進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，製程中沒經過烹煮等製成熟蛋，僅是冷凍殺菌，仍被視為生蛋，「產地不應標示為台灣」。

雞蛋 農業部

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