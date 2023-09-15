進口蛋誤標效期風暴擴大 冠軍巴西蛋下架

巴西進口蛋風暴再擴大。台農巴西進口蛋品因「誤標效期」，除了下架外，也被認定違反食安法開罰卅萬，但消費者投訴，冠軍蛋品的巴西進口雞蛋也疑似標錯效期，有效日期至十月一日。通路商全聯證實，即日起，台農蛋品、冠軍蛋品各兩款的巴西進口雞蛋全面下架，消費者可憑發票及原購買商品，至當時購物的分店辦理退貨。

冠軍蛋品公司：標示是由台農標示

對此，冠軍蛋品公司表示，該批巴西蛋洗選蛋是由台農蛋品配合洗選，標示也是由台農標示，標示問題還是要問台農蛋品。

農業部日前表示，巴西進口雞蛋保存期限是一二○天，所有巴西進口雞蛋，最後的有效期限為九月廿四日至九月廿七日間。

不過有消費者向本報投訴，指九月四日在全聯購買到冠軍洗選鮮白蛋，上面載明是巴西蛋，有效期間為今年九月二日至十月一日，標示已超過農業部所稱的九月廿七日期限，憂心自己是不是也買到誤標效期的巴西過期蛋。

由於消費者也向全聯反映，根據全聯回覆給消費者信件，指針對全聯門市所購得的四款蛋品可退貨，包括台農洗選蛋、台農鮮紅蛋、冠軍洗選鮮紅蛋、冠軍洗選鮮白蛋，辦理期限至十一月十一日止。消費者可憑發票及原購買商品辦理退貨，若已無實體商品只有購買憑證或是僅有實體商品無購買憑證，可直接與廠商聯繫，由廠商協助服務。

立委：農業部應公開進口蛋流向

雖然台農及冠軍等四款商品在全聯下架，但市面上仍有不少進口蛋，且洗選業者多以現行本土蛋標示方式，恐怕仍有「未爆蛋」，也讓消費者近日選購蛋品心生疑慮。

農業粉專Lin bay好油板主林裕紘表示，台農董事長涂萬財稱採購三○八箱，約十一點○八萬顆，算上九成的洗蛋率，約九點九七二萬顆，可是賣給全聯僅兩萬顆，剩下近八萬顆去哪裡了？時代力量立委邱顯智批評，到底還有多少蛋仍在超市架上？會不會早已進入早餐店、學校營養午餐，甚至混入國產蛋中？農業部應公開進口蛋流向。

食藥署：將加強稽查市售進口蛋

對此，食藥署副署長林金富表示，已與農業部達成兩共識，一是全面共同輔導所有進口雞蛋的洗選業者，依食安法規定及參照進口雞蛋原廠保存期限資料，正確標示；此外，農業部將與食藥署針對市售進口雞蛋加強聯合稽查，與地方衛生局合作，針對全國販售通路查核雞蛋，包含雞蛋外觀檢查及標示，並強化市售雞蛋動物用藥殘留抽驗。

至於涂萬財前天出面為自己喊冤，並稱若政府亂開罰將會提告，高雄市衛生局昨三度發新聞稿指出，涂未依通知在前天完成意見陳述，拒絕、規避調查，違反食品安全衛生法，已開罰卅萬元，「若再不來就再罰，罰到來為止。」另針對有效日期「標示不實」案還在調查，將從重處罰，最高可罰四百萬元。

台農蛋品工廠持續運作，涂萬財昨天上午受訪表示，食品業是良心事業，他對得起良心，無法接受開罰。他隨即神隱，不願再回應。

國民黨高雄市議員鍾易仲與李眉蓁痛批衛生局像黑道的小弟，替農業部老大出手教訓講實話的台農蛋品董座，開罰理由根本是欲加之罪，台農蛋品出面幫農委會背黑鍋，講實話就被打壓，綠道治國真的比黑道治國還可怕。