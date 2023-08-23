財部：中美洲銀行會員 不受影響

台灣被迫退出中美洲議會後，我在中美洲銀行（ＣＡＢＥＩ）的會員資格和權益是否受影響引發關注。財政部高層指出，中美洲議會是由立法院作為該議會的觀察員，兩者是截然不同的組織，台灣仍是中美洲銀行的重要成員，會員資格和權益不會因此受影響。

不過，據了解，去年曾來台訪問的ＣＡＢＥＩ總裁摩西任期將於十一月屆滿，理事會已決議摩西不續任，並透過公開程序遴選下一任總裁，若新任總裁不像摩西一樣友台，台灣在ＣＡＢＥＩ的權益確保是否受影響仍有待觀察。

此外，官員說，中美洲議會是「政治組織」，中美洲銀行則是「開發銀行」，兩者是不一樣的機構，功能也有所不同，後者在跨國經貿互助合作上發揮更大的實質效果，而且台灣還是中美洲開發銀行持股最多的會員國。

官員表示，我國在中美洲銀行是重要的創始會員國，同時在第八次增資後，更以持股逾百分之十一成為中美洲銀行持股最多的會員國，況且在中美洲銀行最高的權力機構「中美洲銀行理事會」，我財政部長莊翠雲為理事，央行副總裁朱美麗則是副理事。