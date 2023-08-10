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侯友宜核電列能源選項 謝國樑表態：支持安全重啟核四

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
侯友宜核電列能源選項，謝國樑表態：支持安全重啟核四。記者游明煌／攝影
侯友宜核電列能源選項，謝國樑表態：支持安全重啟核四。記者游明煌／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨舉行能源政策記者會，將核電正式列入能源選項，並在安全無虞下，推動核四安全重啟。基隆市長謝國樑今晚回應表示，支持侯友宜在能源政策上的選擇，現在有很多歐洲國家把核能列入能源政策的選項。

侯友宜昨舉行能源政策記者會，將核電正式列入能源選項，作為減碳能源之一，並承諾，當選總統後，第一任期內將完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役，重新運轉，同時，邀請國內外最頂尖的核能安全專家學者成立「核四總體安全審查委員會」，儘快完成核四現有機組的檢修檢查，在安全無虞下，推動核四安全重啟。

謝國樑今晚到遭持槍恐嚇的酒吧關心店家時，首度針對侯友宜的能源政主張受訪，謝國樑說，侯友宜提出他的能源政策，也把核能包括重啟核四列入能源政策的選項，事實上，現在許多歐洲國家都在慢慢做這件事情。

謝國樑表示，現在地球非常的熱，減碳也可以降溫，而以核能達到減碳的目標是正確的方向，他個人支持侯在能源政策上的選擇。

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