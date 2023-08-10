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前廠長：核四運轉只要300億 環團：延役、重啟有法律程序

聯合報／ 記者李定宇邱瑞杰胡瑞玲／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜昨天公布能源政策，將邀請國內外核能安全專家學者成立「核四總體安全審查委員會」，儘快完成核四現有機組檢修檢查，在安全無虞下推動重啟。圖為核四龍門施工處機組建築。記者杜建重／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨天公布能源政策，將邀請國內外核能安全專家學者成立「核四總體安全審查委員會」，儘快完成核四現有機組檢修檢查，在安全無虞下推動重啟。圖為核四龍門施工處機組建築。記者杜建重／攝影

國民黨總統參選人侯友宜主張核一、二、三延役，並且重啟核四廠。核四前廠長王伯輝認為，只要花三百億甚至更少，就能讓核四廠一號機運轉，別再迷信靠天吃飯的再生能源。不過，鹽寮反核自救會前會長吳文通批侯為了選票，背棄過去的主張，往核電陣營靠攏，是政治人物的悲哀。

長期投入反核四的新貢寮區真理里長趙瑞昌說，他堅決反對重啟核四，只是此刻他不想說什麼 ，因為選不上都沒用，選上了也要尊重民意。

民進黨立委賴品妤表示，侯友宜因民調低迷，搖身一變成為「核電超人」，罔顧公投民意，喊出重啟核四，打臉曾經聲稱「核四重啟是假議題」的新北市長侯友宜。

全國廢核行動平台發言人崔愫欣指出，侯友宜的能源政見沿用馬英九、韓國瑜理念，端出傳統國民黨的核電救國論，不過是把天然氣、再生能源目標拉低，換成核能來取代，侯友宜不但沒針對核電在台灣的難題與困境提出具體解決之道，還把核電拿出來當作萬靈丹，令人失望。

王伯輝表示，侯友宜經過深思熟慮，值得鼓勵贊同。台電每年向光電業者買一度五元的光電，但賣出去才三塊多，一度電賠一塊多，這不是做生意的方法，也不是經營國家的策略；核電沒有那麼危險，核廢料也不難處理。

王伯輝表示，核四重啟第一步就是檢查系統，檢查當時封存的設備是否要換，有些東西會老化，系統檢查也不難，粗估要讓核四廠一號機重新運轉，需要花三百億元或著更少，二號機經過安檢及更換零件後，也可以快速啟動。

吳文通說，核一已經除役停機，核二已除役，核三除役審查中，核四執照已廢除，不論是延役或重啟，都不是總統一個人說了算，況且還要符合法律程序，談何容易。

吳文通表示，侯友宜擔任新北副市長、市長，堅持沒有核安就沒有核電，並且關注解決核廢料處理，大家才支持他。現在為了選票考量，背棄過去的原則，如何跟新北市民交代？以後如果台灣出現其他問題，為了他自己的利益，也可能放棄或犧牲台灣人民的利益。

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