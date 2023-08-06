卡努挾豪雨重創南投…多處淹水、土石流 仍有118人受困

颱風卡努外圍環流挾帶豪雨重創南投縣仁愛鄉。根據消防署今晚6時統計，南投縣仍有118人受困，將持續積極援救，另東眼山飛瀑露營區和春陽觀光休閒露營區今天救出5人脫困。

颱風卡努外圍環流帶來豪雨，重創南投縣仁愛鄉，多處發生淹水和土石流災情。內政部消防署今天也派員協助南投縣政府於現場成立搜救行動協調中心（UCC）。

消防署今晚發布新聞稿表示，署長蕭煥章下午4時舉行颱風卡努後續災情因應第2次工作視訊會議，會中報告指出經統計當地有包括發祥村、親愛村和大同村等7村有物資需求，今天都已由內政部空勤總隊協助空運6架次至各投放點，提供災民所需。

同時，截至今天上午10時止，南投縣8名洗腎病患也都已全數送達醫院，病情都穩定。

另外，截至今天下午3時止，南投縣埔里鎮、仁愛鄉共開設9處收容處所，收容204人。

蕭煥章最後裁示，針對目前受困500餘人部分，須就受困及孤島定義釐清，以利確實區分一般道路阻斷無安全顧慮，以及實際受困且有生命危險待救者的人數。

同時，南投縣若仍有部分地區因交通受阻造成人員受困案件，明天下午將持續召開第3次工作會議，以進行盤點及協助調派支援；並請盤點目前人員受困及物資運補情形，由南投縣政府統籌預劃後提出需求，將全力協助支援。

根據消防署今晚6時最新統計，南投縣仍有118人受困；另，高雄市交通受阻則有414人，但無生命危險且有2天存糧，不列入最新受困統計。

由於東眼山飛瀑露營區稍早傳出有2名民眾受困，消防署指出，UCC今天下午1時已立即派遣8名特搜人員前往執行救援任務，因災區多處道路坍方中斷，搜救人員僅能攜帶救援裝備徒步繞行挺進災區，下午2時30分抵達現場後順利接觸、救援2名受困民眾，分別為66歲男性和67歲女性。

消防署說，2名受困者健康狀況都良好，已於下午4時8分將2人帶至東眼山橋交由其家屬接回。

另外，春陽觀光休閒露營區也傳出有3人受困待撤離情形，消防署表示，UCC也於下午2時48分派遣21名搜救人員前往救援，經成功接觸受困者後，已於下午4時29分順利將3人救出並帶回UCC暫時安置。

消防署指出，有鑒於南投縣仁愛鄉災情慘重，內政部長林右昌今天下午2時也抵達UCC聽取搜救行動執行簡報，他指示各搜救隊伍除要全力投入救災工作外，也須注意自身安全，以因應災區現場危害情形。

同時，林右昌也致贈各搜救隊伍慰勞金，以感謝他們馳援救災，展現「人飢己飢，人溺己溺」的人道救援精神。