快訊

吃到飽價位直逼米其林！頂級Buffet「饗 A Joy」晚餐1人破4千 台灣還有哪些高貴自助餐？

「白飯之亂」燒不停 餐飲業揭密吃到飽 消費者想吃回本不可能？

「歌壇大姐大」陳盈潔確定要入獄 教唆姊姊偽造本票判3年2月定讞

白飯之亂鬧到熱炒店停業！醫「吐金句」喊話 網讚爆：針針見血

聯合新聞網／ 綜合報導
白飯事件延燒多日。 圖／ingimage
白飯事件延燒多日。 圖／ingimage

白飯事件延燒多日，日前北科大資財營學生到大道創意熱炒料理店用餐，不滿店家提供的白飯量不夠吃飽，於是群刷評論一顆星，後來系主任去店家和解，但又因為資財營發布聲明影片，再度掀起熱議，昨天店家也宣布停業。對於這件事，眼科醫師黃宥嘉也喊話年輕人說，「熱炒吃不飽，去買吃的飽的東西，不要在原地浪費時間」，引起網友大讚，「思考邏輯太強了」。

黃宥嘉在臉書發文說，對於白飯事件爭議，她的結論就是「年輕人，這個世界並沒有要讓你吃飽吃爽，你準備怎麼辦？」，接著黃宥嘉也酸說，答案就是「網路灌爆、舉辦飯桶比賽解恨」。黃宥嘉解釋，不是跟著起鬨就是支持年輕人，真正的支持，是讓他們了解現實「熱炒吃不飽，去買吃的飽的東西，不要在原地浪費時間」。

黃宥嘉喊話年輕人說，「你的時間要拿去創造出你的價值，而這種努力非常花時間，不是飯桶大賽可以達到，永遠不要成為月入30萬還非迪麗熱巴不娶的人，回家吃自己比較快」。

發文至今也超過2千5百人按讚，「黃醫師的思考邏輯太強了」、「人家免費給你吃，不代表要無限供應你吃到飽，不懂得人家的好意還曲解，書是讀到膝蓋去囉！」、「太中肯了，同學真的別再一天到晚一直說白飯白飯.....到底是多餓啦」、「針針見血」、「精妙解析！暢快」、「關注後覺得老闆沒錯！真的要吃飽要靠自己努力所得而吃飽，熱炒店非慈善機構，慈善機構也未必能讓您吃飽」。

北科大 北科白飯之亂

延伸閱讀

熱炒店歇業學生變箭靶！律師喊話：希望學生學到這四件事

白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星

喪妻往事被挖出！ 「白飯之亂」熱炒店老闆開業故事藏洋蔥 心累公告將無限期停業

終結白飯之亂！熱炒店撐不住　致歉宣布7／16起停業

相關新聞

白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星

白飯事件延燒多日，台北科大和熱炒店業者兩敗俱傷。網友轉攻台北科大臉書粉專發洩情緒，嗆「教育失敗」，北科大粉專也被洗到只有...

白飯之亂鬧到熱炒店停業！醫「吐金句」喊話 網讚爆：針針見血

白飯事件延燒多日，日前北科大資財營學生到大道創意熱炒料理店用餐，不滿店家提供的白飯量不夠吃飽，於是群刷評論一顆星，後來系主任去店家和解，但又因為資財營發布聲明影片，再度掀起熱議，昨天店家也宣布停業。對於這件事，眼科醫師黃宥嘉也喊話年輕人說，「熱炒吃不飽，去買吃的飽的東西，不要在原地浪費時間」，引起網友大讚，「思考邏輯太強了」。

「白飯之亂」燒不停 餐飲業揭密吃到飽 消費者想吃回本不可能？

「白飯之亂」延燒多日，店家及消費者都覺得委屈，店家受不了網路霸凌決定停業。雙方雖然各有立場，但不少吃到飽餐廳、甚至是semi-buffet（半自助）業者都認為，讓消費者自取、免費的餐點，其實是「配角中的配角」，只要不浪費，不要怕消費者吃。為此引起消費紛爭，部分餐飲業者認為，實在太得不償失，因為消費者想要「吃回本」幾乎是不可能的事情。...

熱炒店歇業學生變箭靶！律師喊話：希望學生學到這四件事

北科大白飯之亂燒了將近一周，昨(12)日熱炒店宣布16日停業，暫時畫下句點，停業消息一出，網友砲轟學生「害店家倒閉」爆負面留言灌爆，北科大資財營臉書昨晚也關閉了。律師王至德評論這是一場「沒有贏家的白飯之亂」，也希望學生能從中學到四個件事。

影／白飯之亂惹議 陳吉仲：很高興年輕人愛吃國產米飯

日前北科大資財系學生到免費供應白飯的快炒店用餐，因學生吃不夠、沒吃飽，與店家發生不愉快，事後部分學生在Google評論留...

白飯之亂！熱炒店急改1碗10元、咖哩店：沒義務讓大家吃到飽

「白飯之亂」席捲全台！日前由北科大學生與熱炒店所引起的「白飯之亂」持續發酵，如今也成為影響餐飲業的議題。例如原本提供續飯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦