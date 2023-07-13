白飯之亂鬧到熱炒店停業！醫「吐金句」喊話 網讚爆：針針見血

白飯事件延燒多日，日前北科大資財營學生到大道創意熱炒料理店用餐，不滿店家提供的白飯量不夠吃飽，於是群刷評論一顆星，後來系主任去店家和解，但又因為資財營發布聲明影片，再度掀起熱議，昨天店家也宣布停業。對於這件事，眼科醫師黃宥嘉也喊話年輕人說，「熱炒吃不飽，去買吃的飽的東西，不要在原地浪費時間」，引起網友大讚，「思考邏輯太強了」。

黃宥嘉在臉書發文說，對於白飯事件爭議，她的結論就是「年輕人，這個世界並沒有要讓你吃飽吃爽，你準備怎麼辦？」，接著黃宥嘉也酸說，答案就是「網路灌爆、舉辦飯桶比賽解恨」。黃宥嘉解釋，不是跟著起鬨就是支持年輕人，真正的支持，是讓他們了解現實「熱炒吃不飽，去買吃的飽的東西，不要在原地浪費時間」。

黃宥嘉喊話年輕人說，「你的時間要拿去創造出你的價值，而這種努力非常花時間，不是飯桶大賽可以達到，永遠不要成為月入30萬還非迪麗熱巴不娶的人，回家吃自己比較快」。

發文至今也超過2千5百人按讚，「黃醫師的思考邏輯太強了」、「人家免費給你吃，不代表要無限供應你吃到飽，不懂得人家的好意還曲解，書是讀到膝蓋去囉！」、「太中肯了，同學真的別再一天到晚一直說白飯白飯.....到底是多餓啦」、「針針見血」、「精妙解析！暢快」、「關注後覺得老闆沒錯！真的要吃飽要靠自己努力所得而吃飽，熱炒店非慈善機構，慈善機構也未必能讓您吃飽」。