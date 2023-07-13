熱炒店歇業學生變箭靶！律師喊話：希望學生學到這四件事

北科大白飯之亂燒了將近一周，昨(12)日熱炒店宣布16日停業，暫時畫下句點，停業消息一出，網友砲轟學生「害店家倒閉」爆負面留言灌爆，北科大資財營臉書昨晚也關閉了。律師王至德評論這是一場「沒有贏家的白飯之亂」，也希望學生能從中學到四個件事。

律師王至德也在他的臉書粉專「法老王 - 王至德律師」分享心得，認為事情一開始只不過是消費糾紛，卻炎上多日，當老闆今天宣布要停業，他第一時間想到「學生慘了」，事件提升到了學生們先前沒預料到，甚至無法應付的地步，也就是「沒有贏家的白飯之亂」。

王至德表示，「白飯之亂一開始不過是一件認知上有落差的事件，老闆覺得白飯是免費供應，但不是吃到飽，所以吃完了就吃完了，沒有補飯的義務；而學生覺得免費就是吃到飽，餐廳沒讓他們吃飽不合理，然後跑去刷一星負評。」原本只是消費糾紛。但當學校介入道歉，雙方發言又不斷提油救火。

王至德表示，老闆停業關店走了一步好棋，「輿論炮火肯定不會再燒到他這裡來，多半就轉向學生的身上」。輿論風向很可能變成「惡霸學生吃完兩桶飯還刷負評逼老闆關店」，王至德建議學生最好的應對方式是「閉嘴不再說話」，但就怕學生人多，萬一又有哪個人一時衝動發言，又掀炮火。

王律師坦言很同情學生，雖然他們也不成熟，值得批評，也有需要改進的地方，但他們還沒出社會，面對他們覺得不公義的事情，還沒學會用適當方式去爭取，而用了不適當的方式引發關注，學生刷一星負評的時候，根本無法想像後面轉向的砲火，但真實社會就是這樣。