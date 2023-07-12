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整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答

聯合新聞網／ 綜合報導
112學年度分科測驗於7月12日（三）與7月13日（四）登場。圖／本報資料照片
112學年度分科測驗於7月12日（三）與7月13日（四）登場。圖／本報資料照片

112學年度分科測驗在7月12日（三）與7月13日（四）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理及公民與社會。考試時間均為80分鐘。

測驗成績將於7月28日（五）公布，同時寄發成績單。聯合新聞網隨時整理試題解析和相關新聞，並更新由台北市補教協會提供的完整參考解答，正確答案以大考中心為準。

112分科測驗考程。圖／大考中心
112分科測驗考程。圖／大考中心

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112分科測驗 分科測驗 解答

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