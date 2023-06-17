新北開放外縣市童檢驗藥物殘留 議員：不是「搶先誰來做」不應本末倒置

新北市副市長劉和然今天說，新北7醫院提供6歲以下幼童公費藥物殘留檢驗，也提供外縣市有意願家長檢驗；民主進步黨籍新北市議員張維倩說，這是本末倒置，也質疑經費從哪來。

衛生福利部台北醫院昨天發布新聞稿表示，提供全台幼兒園幼童免費巴比妥、苯二氮平類（BZD）檢驗，之後修正為限新北；衛福部次長王必勝澄清，純粹是醫院發稿誤植，絕非政治操作。

劉和然上午舉行私立幼兒園疑餵藥案進度記者會時說，有些縣市家長擔心孩子健康想採檢，或許不方便或當地縣市要收費，「中央不做新北做」。家長持孩童全民健康保險卡到新北7醫院，將提供專業諮詢、採檢服務，一切都是公費，由專人協助醫療與看診。

民進黨籍新北市議員戴瑋姍告訴中央社記者，新北強調「中央不做新北做」才是政治操作，而新北不需要政治操作，應著重板橋區私幼疑餵藥案、汐止區私幼尿檢案孩童健康，全面稽查這家連鎖集團幼兒園，新北市長侯友宜應務實，不要做無意義的事。

張維倩說，家長其實不關心誰做，但關心新北市政府教育局是否提供安全托育環境、是否開始稽查輔導或訪視、市府是否已查清藥物來源及是否已討論完整餵藥機制，這些才是各地方行政主管機關最應做的事，而不是主動講「搶先誰來做」，不應本末倒置。

她說，新北本來就應照顧新北孩子，各縣市政府也會自行研議篩檢措施，新北市府貿然宣布外縣市也可到新北檢驗，預算從哪來？新北市議會尚未通過墊付全台幼兒檢驗費用相關提案，市府不應草率行事。