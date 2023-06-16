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新北查23間吉的堡 要求保存監視畫面至少14天

中央社／ 新北16日電

新北私立幼兒園疑餵藥案延燒，教育局今天表示，全面稽查新北幼兒園，落實園務並做好親師生溝通。另外，已督導新北23家吉的堡連鎖幼兒園，要求確實保存監視器畫面至少14天。

新北市副市長劉和然在私幼疑餵藥案記者會表示，理解家長對於幼兒健康的擔心，市府全方位提供協助。對於有民代在電視節目提到「監視器畫面被刪除、檢警還原監視器畫面」一事，新北地檢署已發布新聞稿表示，絕對無此事，請各界不要揣測案情。

他說，案件仍由司法偵辦，檢察官釐清中，教育局於5月15日接獲投訴不當對待案，同步啟動司法與行政處理，沒有延誤。另外，市府清查2萬3000通電話，絕無家長4月報案幼兒園不當管教一事。

劉和然強調，若有報案記錄與事實，歡迎提出供比對調查，若涉及公務員瀆職絕對會追究到底，嚴懲且不包庇。

教育局長張明文說，幼兒園行政稽查本來就是常態性業務，鑑於板橋疑餵藥案、汐止尿檢案受關注，已全面稽查新北幼兒園。家長如有任何問題，可撥打教育局諮詢服務專線電話（02-2956-0885）詢問。

張明文表示，疑餵藥案爆發後，6月8日及9日稽查新北市的吉的堡機構23間幼兒園，除1家未裝設監視器，其餘逐一要求攝錄資料應保存至少14天，未依規定保存者，已督導改善並納入稽核重點項目。

教育局統計，這23間吉的堡連鎖幼兒園，共查獲11園違規，大多為收據未留園備查、餐點未留樣、採分科教學等。已處負責人新台幣6000元以上，6萬元以下罰鍰，並命令限期改善。

教育局說，已要求吉的堡總公司負起企業社會責任，多次邀總公司人員開會或到場討論，要求督導轄內23家連鎖幼兒園，將來，若經檢方調查確實有不當餵藥，將要求總公司負起賠償責任。

巴比妥 幼兒園

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